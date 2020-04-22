憂鬱症只因不知足！？玩過「越鬱」你會懂得更多（Android）

前陣子某吳姓主持人在節目上表示「憂鬱症是因為不知足」這番言論掀起了許多的爭議也傷了許多憂鬱症患者的心。有時候，

想要表達關心得想想是不是對方所需要的不恰當的關心方式有時是會適得其反無知與不了解將會造成更大的傷害。

憂鬱症是一種很複雜的心理疾病也許你、也許我、也許每個人身邊或多或少都有一兩個人曾經或正處於憂鬱的狀態其中有些人可能可以靠自己挺過來就像患了感冒一樣能自己痊癒但有些人則沒辦法持續性的發著高燒（心理層面）被病魔糾纏著難以自拔。

該怎麼面對這樣難搞的疾病又該怎麼幫助有憂鬱症的朋友如果你想要有更深層的了解或許可以來玩看看「越鬱」這款劇情式選擇遊戲玩完你會懂得更多。在遊戲中玩家將可以親自操作憂鬱症患者並扮演陪伴者的角色透過在劇情中的不同選擇將會影響後續的劇情發展。

屬於學習性質的遊戲建議第一次玩的朋友就把自己真正當做是故事中主角優優的朋友想像當朋友向自己傾述心情時自己會做出的回答來看看原本的做法可能將優優推向哪一條路上。

遊戲的操作很簡單雖然嚴格來說遊戲的成份偏低但能在其中學習到與憂鬱症相關的知識與觀念了解憂鬱症患者的心理與生理變化並學習如何陪伴讓我們能面對自己可能的憂鬱傾向或是能更正確的對身邊可能正與憂鬱症奮鬥中的朋友伸出援手是一款很值得一玩的遊戲哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 越鬱

越鬱 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Multimedia Design, NUTC, Taiwan

Multimedia Design, NUTC, Taiwan 官方網站： http://ylwudesign.blogspot.com/

http://ylwudesign.blogspot.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「越鬱」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲的起始畫面就可以感受到濃濃的憂鬱氛圍接著點擊「開始新遊戲」。

遊戲共有五個章節故事劇情將會慢慢堆疊請用心領會吧！

在開始之前會先有一段動畫一切都從某個悲傷的結局開始你做出的選擇能不能改變這個結局讓主角走向一段截然不同的人生呢？

遊戲的進行很多元化有時需點擊推進劇情有時需進行對話做出各種不同的選擇這些選擇都會影響主角優優的心情指數在左上角就能看到。

有時會穿插一些小遊戲可以透過這些遊戲了解哪些活動或食物對於憂鬱症是有幫助的。

在某章節中優優用手機查詢了憂鬱症的資訊玩家也可以一起了解順便也檢視一下自己的狀態吧！

根據玩家所做的選擇將會獲得多種不同的結局如果第一次的結果不好請不要氣餒這是遊戲我們有再次努力的機會下一次做出不同的選擇再看看結局會怎麼變化並在真實的人生中學習善待身邊的人也許你因為玩這遊戲而做出的改變可以因此拯救了一位身邊的家人或朋友唷！