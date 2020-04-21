「Low Polar」拍立得風格相框 App，九大主題任你挑！（iPhone, iPad）

模擬拍立得相機的 App 蠻多的幾乎從拍照介面到照片產出的過程都相當擬真不過「Low Polar」並不在介面上琢磨，

也不著重在拍照後得甩個幾下才能顯影的過程而是用各種主題風格相框來表現出拍立得的感覺。

程式準備了九種不同主題風格的相框有生活感比較重的也有底片風格的結合植物或是粉紅色系等每個主題都有五款相框可選用有些還會加入簡單的手繪圖或手寫文字讓整個拍立得更有真實感。

選擇相框後可即時拍照也可直接選用相簿中的照片來進行後製程式會自動在照片上加入顆粒感並可依需求套用濾鏡效果產生復古褪色或黑白照片的感覺簡單操作後就可以直接保存照片或進行分享囉！喜歡拍立得的朋友可以來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Low Polar

Low Polar 軟體語言： 繁體中文,英文…..等

繁體中文,英文…..等 開發人員： JAE WONG YOU

JAE WONG YOU 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Low Polar」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到主題選單左右滑動可切換查看不同的主題。

第2步 每一個主題中都有五款相框設計。

第3步 選擇喜歡的相框後就可以開啟拍照介面也可以點擊上方的「＋」從相簿選取照片。拍照或選入照片後就會自動套用剛剛所選擇的相框。

第4步 在照片上左右滑動可切換不同的濾鏡效果。選定後就可以在下方選擇儲存或分享。