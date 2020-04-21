[限時免費] Live wallpaper maker 可將日曆、課表、QR Code、待辦清單、影片……放到鎖屏畫面中（iPhone, iPad）

「Live wallpaper maker」是一個動態桌布製作程式可以讓使用者快速、簡單的製作隱含特定資訊的桌布放置在鎖屏畫面中，

不需解鎖就能查看相關的內容。

可以放入的資訊包含日曆、課表、QR Code、待辦清單、影片、照片或是結合任何的文字與圖片。每一項資訊所提供的功能都算蠻完善的「日曆」的部份除了可方便查看整個月份的日期、農曆、節日外也可以加入自己的行程；「課表」就像將一個課表 App 整個塞到鎖屏畫面裡一樣可輸入課程名稱、上課地點、時間、星期數還可用不同的顏色來代表不同的課程。

「QR Code」可用文字來製作或是直接掃描加入需要的 QR Code例如可以放入自己的數位名片或是 LINE 的個人條碼方便加入好友；「待辦清單」比較可惜一點沒有提供項目符號可以選用；「影片」的部份可將影片轉為動態桌布並可選擇其中特定的畫面做為封面；「照片」可選擇多張照片以幻燈片的形式來呈現。

如果以上這幾種功能都不符合你的需求那麼「Live wallpaper maker」還有提供自訂選項可像在製作照片拼圖一般拼貼多張照片並可加入文字創作出獨特的動態桌布唷！有興趣的朋友可趁限時免費載一波！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Live wallpaper maker

Live wallpaper maker 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Davetech Co., Ltd.

Davetech Co., Ltd. 官方網站： http://intuitive.studio/

http://intuitive.studio/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Live wallpaper maker」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇想要加入的資訊類型。

第2步 大部份點入後需先設定想要使用的背景圖片若沒有連網只能點擊「相機」圖示由自己的相簿選取圖片（如左圖）；有連網的話就可以看到程式提供的其它背景圖片（如右圖）。

第3步 以「日曆」來示範。其預設顯示當月月份包含農曆、節日等內容點擊月份左右箭頭可切換月份點入特定日期則可輸入自己的行程還可選用喜歡的顏色。

第4步 在下方可選擇背景底圖的類型白、黑或模糊。

第5步 完成後點擊右上角的「→」就可以預覽效果在螢幕上稍微用力按壓就能看到隱藏在其中的日曆了。接著再點擊右上角的按鈕即可將動態桌布儲存到相簿中。

第6步 接著到相簿中找到剛剛製作的動態桌布後點擊「分享」按鈕再選擇「作為背景圖片」。

第7步 按下螢幕預覽一下動態效果確定位置、大小都 OK 後就可以點擊「設定」。

第8步 選擇「設定鎖定畫面」之後不需解鎖在鎖屏畫面上稍微按壓就能看到隱藏在其中的資訊了。

第9步 其它的選項就截幾張操作圖片給大家參考操作都很直覺簡單唷！