久坐族必備！Stretch Reminder 定時伸展提醒，附有真人動作示範（iPhone, Android）

在辦公室工作的上班族們，一整天坐在辦公桌前盯著電腦螢幕，有時太專注就像化石般，一坐就是兩三個小時，長期下來肯定多少都會有肩頸痠痛、腰背不適的問題，是不是就欠一個提醒你起來動一動的人呢？

既然媽媽沒辦法陪著我們去上班（咦？），就快安裝「Stretch Reminder」到手機裡吧！只要做好幾個簡單的設定，包含提醒頻率、開始與結束提醒的時間，它就能超盡責的準時提醒你該伸展一下了

除了有提醒的功能外，程式中還有準備 17 個適合在辦公室內進行的伸展動作，而且都是坐在椅子上就能做的動作，附有真人動畫示範與清楚的文字說明，透過每次的通知訊息進入程式的話，程式就會自動選取其中一項新動作讓你執行，當然你也可以選擇其它想做的動作，或是更乾脆的起來走動休息一下也不錯哦！需要定時被提醒一下的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Stretch Reminder

Stretch Reminder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tapally Corporation

Tapally Corporation 官方網站： https://stretchreminder.com/

https://stretchreminder.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後，可依自身需要設定提醒頻率（可選擇每 1 小時～每 6 小時）以及開始與結束提醒的時間

第2步 設定完成後，在下方就可以看到下一次的提醒時間切換到「Stretches」就可以看到程式提供的一些伸展動作

第3步 點入動作就能看到動畫示範與相關的文字說明

第4步 當收到通知時，透過通知訊息點入程式，就可以學習一個新的伸展動作學習過後，可點擊「DONE」這樣下回就會再推薦別的動作給你囉！