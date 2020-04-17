Firewall App Blocker 封鎖軟體對外連線，禁止偷傳機密資料

Firewall App Blocker (FAB) 是一個 Windows 內建防火牆功能的簡易版設定工具主要目的是協助我們快速封鎖指定檔案、應用程式或處理程序的對外連線由於 Windows 內建防火牆軟體的操作介面比較複雜難用，

有了 FAB 我們就可以快速針對所有檔案或指定程式做對外連線的管理與控制。

Firewall App Blocker 提供了幾個快速設定的模式包含自訂阻擋清單的預設模式、只允許特定程式連線的白名單模式還有完全禁止連線與停用防火牆… 等。在不同模式中我們都可自行選擇要監控的檔案、程式或從目前運作中的處理程序來做限制。設定好之後還可個別選取、啟用或停用一樣也可以匯出清單或匯入清單讓我們輕鬆在不同電腦中快速做好你要的設定。

不過要注意的是使用 Firewall App Blocker 來協助控管的前提是 Windows 系統中的防火牆功能要能正常運作才行FAB 只是個輔助工具如果有些防毒軟體或第三方防火牆等功能會主動停用 Windows 防火牆的話那就必須先做些調整才能繼續使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Firewall App Blocker 軟體版本：1.7 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.11MB 系統支援：Windows Vista/7/8/10 官方網站： SORDUM 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Firewall App Blocker 軟體在「檔案」選單中點選你要新增控管的檔案、資料夾或處理程序。

第2步 加入後可個別選取、設定允許或禁止連線。

第3步 另外還有白名單模式或完全禁用網路線連…等功能。