Unminus 完全免費！可商用的音樂素材庫

在製作影片時都會需要加入一些背景音樂來增加影片的豐富度不過免費的音樂素材可不像免費圖庫資源那麼容易取得本篇就要介紹給大家一個可以 100% 免費下載的音樂素材庫—「Unminus」，

有需要的朋友可以快快加入收藏哦！

「Unminus」所提供的音樂資源全都可免費下載雖然目前的曲目數量並不多只有近 30 首不過未來還會持續更新可輸入 Email 後獲得相關的更新通知。在網站上可點擊試聽適合的話就可以直接下載回來使用不需註冊或登入帳號也不用輸入驗證碼下載相當方便。

除了可提供個人使用外商業用途也是沒問題的不需特別取得許可但若能標示來源對網站與音樂創作者來說也是一種支持與鼓勵。可以使用在影片、應用程式或是Podcasts 等處但不能只是單純原樣出售音樂資源或另建一個與「Unminus」一樣的音樂素材網站除此之外就沒有什麼太多的使用限制囉！

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網站畫面：

開啟網站後就可以在下方看到音樂素材列表網站也有提供幾個簡單的分類標籤可幫助找到適合的音樂風格。

在音樂列表中可直接點擊「播放鍵」進行試聽。

在音樂播放時音樂名稱的區塊就會以灰色塊顯示播放進度點擊可調整播放的段落。若覺得該首音樂不錯的話就可以點擊「DOWNLOAD」下載回來使用。

每首音樂下方都會提供創作者的相關連結如果喜歡這個創作者的風格就可以點入了解更多他的音樂創作。