ePub 電子書繁簡轉換工具（透過 Calibre 外掛）

如果你想把買到或下載來的簡體中文電子書轉成比較順眼的繁體字，或者想把繁體中文的 ePub 文件轉成簡體，雖然網路上有不少繁簡轉換工具，不過在處理超大檔案等少部分情況下可能會造成文件內容的錯誤或檔案損毀等問題

如果你有轉換或編輯 ePub 電子書的需求，其實也可以試試看 Calibre 這個電子書閱讀/編輯工具，透過外掛程式的支援，來協助我們將繁體中文轉成簡體字，或簡體轉繁體。

Calibre 裡的繁簡轉換外掛除了字體的繁簡替換，還提供了一個「Language Styles」的選項讓我們選擇中國、香港或台灣用語，另外還有直書、橫書的轉換與引號、雙引號的形式轉換執行時也提供指定頁面或整個文件的轉換，設定好、按下確定就可以快速完成

嗯… 比起一般 ePub 繁簡轉換工具來得穩定、好用多了

軟體名稱： Calibre

Calibre 軟體下載：Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Calibre 軟體主視窗，點一下「偏好設定」按鈕再按「外掛」

第2步 開啟外掛設定頁面後，按一下「取得新外掛」按鈕

第3步 在「以名稱篩選」方框中輸入「chinese」再按鍵盤的「Enter」鍵，找到「Traditional <-> Simplified Chinese Converter」後按「安裝」

第4步 安裝好外掛程式後，選取你要轉換的 ePub 文件再按「編輯書本」按鈕，開啟編輯書本視窗後執行「外掛」裡面的「Convert Chinese Text Simplified/Traditional」功能

第5步 在「Chinese Conversion」視窗中，如果要將簡體中文轉換成繁體字的話，請選「Simplified to Traditional」，「Language Styles」裡面選「Taiwan」（如果有需要的話，文學作品就不用了），按下「確定」按鈕後，即可開始轉換

第6步 完成後請先檢查一下是不是都正常，沒問題的話按「儲存」按鈕即可完成