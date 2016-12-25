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[ePub 閱讀器] Calibre v2.75.1 如何在電腦上閱讀 ePub 電子書？（支援 Windows, Mac, Linux）

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2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v2.75.1 最新版，更新細節：按這裡

ePub 是一種相當受歡迎的開放式電子書格式，現在一般的 iPhone, iPad, Android 或一些坊間的電子書閱讀器..等設備都可以透過 App 或直接閱讀 ePub 電子書的內容。

不過如果你下載到 ePub 格式的文件檔後，希望能在電腦中開來閱讀的話，該怎麼做呢？

以下介紹一個相當多人愛用的免費、開放原始碼軟體 Calibre，目前分別針對 Windows, Mac OS X, Linux…等作業系統提供不同版本，並支援包括繁體中文在內的多國語言介面。儘管 Calibre 的操作介面看起來好像按鈕很多、亂亂的，不過實際上那些都只是書籍的分類管理功能而已，當你儲存在電腦中的電子書數量越來越多之後，就越能體會其方便性。

在 Calibre 上閱讀 ePub 電子書其實也很簡單，就是把 .epub 檔拉到 Calibre 視窗中，按兩下開啟閱讀視窗後便可開始讀書囉。一些常用的功能譬如說字體放大/縮小、全螢幕模式、目錄切換、鍵盤左右鍵翻頁、書籤管理、螢光筆畫重點…等功能通通都有，使用起來也相當舒適、輕鬆，另外還提供 ePub, PDF, TXT, MOBI, AZW3…等格式的轉換功能，是個相當不錯的 ePub 電子書閱讀器。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Calibre
  • 軟體版本：2.75.1
  • 軟體語言：繁體中文、英文….等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：60.1 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win8、Mac OS X、Linux
  • 官方網站：http://calibre-ebook.com/
  • 軟體下載：按這裡

下載免費 ePubPDF 電子書：按這裡

 

一、如何在 Calibre 閱讀 ePub 電子書

第1步  將 Calibre 軟體安裝好、開啟之後，按一下左上角的「加入書籍」按鈕，選取你要閱讀的電子書 ePub 檔。或者直接從桌面或資料夾中把 .epub 檔案拉到 Calibre 視窗中亦可。

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第2步  接著在 Calibre 視窗中按兩下書籍名稱，即可在另外一個閱讀視窗中開啟你指定的電子書。

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第3步  然後就可以輕鬆閱讀 ePub 電子書中的內容囉！此時可按鍵盤的左 ←、右 → 鍵翻頁，點「A」圖示放大或縮小字體…。

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第4步  按一下目錄圖示即可檢視書籍目錄，並直接切換到你想閱讀的章節。

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二、將電子書轉換成 ePub, PDF, TXT, MOBI, AZW3..等格式

第1步  如果你想將未受限制的 ePub、PDF..等格式的電子書轉成其他文件格式，可以在匯入 Calibre 軟體並選取後按一下「轉換書籍」按鈕。

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第2步  在右上角選單中選擇你要輸出的文件格式後，按一下右下角的「確定」按鈕，即可開始轉檔。另外還有一些書名、作者等資訊、外觀、目錄與頁面設定..等項目可自行修改。

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第3步  完成後，在 Calibre 視窗中選取該本電子書時，右邊縮圖下方會標示目前已有哪些格式的文件檔可閱讀，點一下「按一下來開啟」，即可開啟資料夾、瀏覽剛剛轉檔完成的檔案。

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  1. 訪客 說道：
    08-28, 2016 at 下午 8:01.42

    其實這個軟件很簡單，只要雙擊epub(mobi,txt,azw3)檔案，就可以直接調用該軟件自帶的ebook-viewer開啟epub閱讀。

    回覆
  2. tsai 說道：
    08-10, 2016 at 下午 8:36.13

    要如何使用螢光筆畫重點?

    回覆
  3. varina 說道：
    02-22, 2016 at 下午 12:49.10

    請問 我的電腦 是w7的 可是無法安裝 msi檔 怎麼辦！

    回覆
  4. Joan 說道：
    07-29, 2015 at 上午 12:19.32

    如果有問題可能是安裝路徑不能有中文，或者是Windows版本不合哦

    Windows XP 要裝 1.48 版才可以用

    回覆
  5. 00 說道：
    03-15, 2015 at 下午 9:15.56

    沒辦法開啟

    Python Function terminated unexpectedly DLL load fail: （這邊是一堆亂碼） (Error Code:1)
    同問題…..

    回覆
  6. 里念 說道：
    11-04, 2014 at 下午 2:38.29

    在找kindle看chm的方法，偶遇~

    回覆
  7. sharlene 說道：
    07-17, 2014 at 下午 11:42.37

    請問可以簡轉繁嗎?

    回覆
  8. DD 說道：
    04-05, 2014 at 上午 11:06.04

    放至目錄路徑不能有中文

    回覆
  9. Raka 說道：
    04-05, 2014 at 上午 5:51.03

    請問如果免安裝版解壓好，開啟程式時會跑出錯誤訊息： Python Function terminated unexpectedly DLL load fail: （這邊是一堆亂碼） (Error Code:1) 該怎麼處理？謝謝

    回覆
  10. CN 說道：
    01-18, 2013 at 下午 10:14.01

    請問在iPAD看Google Drive上的電子書（ePUB檔），要用那一種軟體？

    回覆

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