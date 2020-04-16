惱人的假廣告遊戲成真了！「Hero Rescue」英雄救公主解謎遊戲（iPhone, Android）

有時在滑 FB 或 IG 的時候都可以看到一些有趣的遊戲廣告例如曝光度很高的拉針式遊戲「殺死地精」，

但實際點進去想下載時又完全是不同的遊戲內容真的會讓人森七七！

有位國外的遊戲開發者就真的把這款遊戲給做了出來並命名為「Hero Rescue」！它的基本玩法就是透過以正確的順序抽出插銷讓英雄可以收集寶石、黃金對抗魔王與拯救公主。

一般關卡目前已有 270 關而且每週都會更新關卡數另外每完成特定關卡數還可以解鎖新的遊戲模式真是讓人越玩越過癮啊！遊戲設計的出發點雖然是因為假廣告的關係但遊戲不止在畫面上、配樂與關卡中的謎題設計可都是很用心的是實實在在一款好玩的遊戲。

當然開發者還是得需要一點廣告收入的所以遊戲是有內插廣告的不想被干擾的話可考慮付費去廣告或關網路再玩哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

點擊「START」就可以開始挑戰一般關卡在遊戲中有新的元素出現時都會有說明。「插銷」可用點擊或滑動來抽起。

 

讓英雄收集到寶石後即可過關。

 

除了收集寶石外每隔幾關也會需要拯救公主一樣要注意觀察拔插銷的順序才不會讓公主或英雄受傷而失敗哦！

 

熔岩碰到水的話就會變成石頭記住這個關聯後面的關卡才會順利過關。

 

有時還有毒氣產生或是需要對抗魔王的狀況見招拆招就對了！

 

玩到特定的關卡數時就可以解鎖新的遊戲模式點擊「PLAY NOW」即可轉跳過去玩。

 

當一般關卡玩膩時可回到遊戲首頁選擇其它已解鎖的遊戲模式來換換口味無論是一般關卡還是其它的遊戲模式都很有挑戰性哦！

 

最後更新：04-16, 2020 下午 6:15

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板