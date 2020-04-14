[限時免費] Sleep Timer 放鬆環境音播放器，12 款音效讓你好好睡～（iPhone, iPad）

「Sleep Timer」是一款限時免費中的環境音播放器，結合可愛風格的音效按鈕與高質感的背景配圖，在視覺上帶來相當舒適的感覺，提供有睡眠定時器，在設定好播放時間後，就可以跳出程式或關閉螢幕，安心的入睡或進行冥想

程式共收錄了 12 款的環境音效，包含森林、海灘、潛水、鳥叫、雷雨、貓咪呼嚕聲、火車、海洋生物……等，可單獨播放或選取多個不同的音效進行混音，操作介面超單純，晚上睡不著、感到焦慮或是想要提高專注力的時候，都可以來嘗試看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Sleep Timer
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Irina Tiukalova
  • 官方網站：http://happyrobots.mozello.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sleep Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，直接在畫面中點選想要的音效就能馬上聽到，且背景圖也會隨所選的音效不同而變換

 

第2步 還可同時選取兩個以上的音效進行混音在下方切換到「Timer」即可設定睡眠定時器開始播放後即使跳離或關閉螢幕也可持續播放哦！

 

最後更新：04-14, 2020 上午 10:46

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