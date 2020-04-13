超美編髮影片教學，可調整播放速度一步一步慢慢學～Hairstyles step by step for girls（Android）

每次在網路上看到有人分享編髮教學都覺得超強！好像後腦有長眼睛還是十隻手指頭都有裝雷達一樣怎麼能在頭髮上玩出那麼花俏、美麗的編髮，

抓取頭髮乾淨又整齊編髮精準又到位自己嘗試依樣畫葫蘆時卻都好像剛睡醒一樣亂（攤手）。

來！別灰心反正現在也不好到處跑沒事的時候就打開「Hairstyles step by step for girls」來練習練習吧！沒有什麼是努力還學不會的！如果有那就學不會啊！（咦？毒湯啊！這是毒湯…）

「Hairstyles step by step for girls」就如同它的名稱一樣所有的髮型都有附上清楚的步驟教學影片如果無法跟上預設的播放速度還可以依需求來放慢最慢可調至 0.2x慢到你會以為影片沒在動這樣可以真的一步一步看得清清楚楚。

提供的髮型分類超多包含工作、學校、派對、長髮、短髮、新娘……等喜歡的髮型還可以加入最愛唷！美麗沒有捷徑相信每個編髮手藝精巧的人都一定付出過許多的努力有興趣的朋友一起加油囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hairstyles step by step for girls

Hairstyles step by step for girls 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Luckystars Studio

Luckystars Studio 官方網站： https://luckystarsstudio.tech/

https://luckystarsstudio.tech/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Hairstyles step by step for girls」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「START」就可以進入髮型列表。在上方可切換不同的髮型分類。

第2步 點入想學的髮型後就能看到教學影片。在右上角可點入設定播放速度點擊「愛心」可將髮型加入最愛。

第3步 在列表點擊左上角的「選單鈕」可展開左側選單點入「Favorite」即可看到所有加入最愛的髮型。