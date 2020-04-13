「Mix & Paint」很考驗調色功力的著色遊戲（iPhone, Android）

「Mix & Paint」是一款進階版的著色遊戲與一般的著色遊戲不同它只會給紅、藍、綠、黃、白五種基礎顏色，

玩家需依照題目圖案的需要想辦法調配出指定的顏色並正確的完成著色才能過關。

目前共有 117 個關卡有些只需使用基礎顏色就能過關但有些可能會需要使用兩種以上的顏料來調製就算是粉紅色也有深淺的差別不過程式判定的標準很鬆基本上只要色系差不多著色的部份也都有大致填滿就能拿到滿星過關。

除非顏色真的反差很大或是空白的地方過多才會判定挑戰失敗難度算是蠻低的一款遊戲但想要調出完全正確的顏色也是蠻有挑戰性的囉！對調色有興趣的玩家可以來嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mix & Paint

Mix & Paint 軟體語言： 簡體中文,英文,日文

簡體中文,英文,日文 開發人員： Geisha Tokyo Inc.

Geisha Tokyo Inc. 官方網站： https://www.geishatokyo.com/

https://www.geishatokyo.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每個關卡上方都會有個目標圖案必須依此配色進行著色在下方的「調色盤」選取顏色就能開始上色囉！

最後點擊「DONE」就可以進行判定正確度越高就能獲得越多星星。

目標圖案會陸續出現需要調色的狀況例如下圖就需調出粉紅色利用紅色與白色來調製。

不過 1:1 調製後的粉紅色似乎還是太深了與目標圖案差太多雖然應該是可以過關但對自己要求比較高的朋友只要再加入一點白色就能獲得比較淺的粉紅色了。

有些圖比較小雖然不能調整筆粗不過可兩指斜拉放大圖畫紙就能塗得比較仔細。

有些顏色很迷樣如果不知道怎麼調亂調看看就知道了總會讓你試出來的當試出正確的顏色時會獲得「MATCH」的提示。如果調色盤太亂時可點擊右側的按鈕就能清除但不會影響已著色的部份。

遊戲中有提供多款不同造型的調色盤不過皆需看廣告來解鎖有興趣的朋友可以試試。