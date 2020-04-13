[限時免費] Time Timer 可看見時間消逝的倒數計時器（iPhone, iPad）

家裡如果有小孩的話一定都有個困擾那就是當他們還沒有「時間」概念時，

要請他們「等待」是很困難的大人說的「再五分鐘」對小孩來說就只有「現在不行」的意思五分鐘是什麼能吃嗎？結果可能過 30 秒、1 分鐘就反覆被小孩問還要等多久……

想要訓練小孩學會等待的話不妨搭配像「Time Timer」這樣的可視化倒數計時器把無形的時間利用色塊來呈現當時間逐漸減少時色塊也會慢慢變小還不會看時鐘的小朋友就可以透過色塊的變化來體會時間減少的感覺。

不過除了給小孩使用外我們也可以運用在日常的生活中工作、運動、學習等任何需要提高專注力或想提醒自己限時完成某些事項的話都很適用。程式可支援建立多種不同時長的計時器並有 5 種顏色可選用最小可設置以秒為單位且能設定重覆次數可運用在各種情境中有需要的朋友可趁限時免費下載試用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Time Timer

Time Timer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Time Timer LLC

Time Timer LLC 官方網站： https://www.timetimer.com/

https://www.timetimer.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、iPad 版本

使用方法：

第1步 如果需要的計時器是以「分鐘」為單位的話直接向左或右拖曳計時器的指針就能設定需要的分鐘數。

第2步 點擊右下角的按鈕就可以開始倒數計時當時間逐漸減少時色塊也會同步慢慢變小。

第3步 當時間到時就會響鈴或震動通知。

第4步 若想要更廣的時長範圍可在新增計時器時點擊下方左二的按鈕就能利用時間滾輪來設定需要的時間。

第5步 想要再設定更細節的項目可點擊下方右二的按鈕就能進一步設置重覆次數、鈴聲類型與色塊的顏色。

第6步 點擊左上角的「選單」鈕可切換查看計時器列表可保存多個不同用途的計時器隨點即用超方便！