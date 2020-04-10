ScribbleX 可與陌生人一起創作的繪畫接龍遊戲（iPhone, Android）

在這個不適合到處趴趴走的時期一個人關在家又無聊的要死怎麼辦呢？如果你剛好喜歡畫畫的話可以考慮下載「ScribbleX」這款社交繪圖遊戲，

除了可以與親朋好友一起繪畫接龍外超邊緣沒朋友也沒關係程式會自動隨機媒合陌生人與你一起創作！

那麼「ScribbleX」到底是如何實現協力創作的呢？你可以想像一下把一張紙先分成三等分讓 [玩家 1] 在最上方的區塊中作畫畫完後把紙摺起來只保留第一區塊最下方的一小部分再傳遞給 [玩家 2] 接續繪製第二區塊依相同方式再傳遞給 [玩家 3]等所有玩家都繪製完成後將整張紙展開就能看到集合多人所創作的有趣圖畫啦～

你可以隨機取得其他玩家開局的遊戲接棒繪製第二或第三區塊或也可以由自己開新局完成第一區塊的畫傳送給陌生人或好友接力也可以保存在手機中再將手機交給身邊下一位玩家完成剩下的區塊。

所有參與過的圖畫作品都會保留在程式中隨時都可以再打開來回味或分享給其他人欣賞哦！雖然程式剛上架不久但感覺參與的玩家還蠻熱絡的目前都還沒遇到沒圖可接力或等待很久的狀況有興趣的朋友可以一起加入唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ScribbleX

ScribbleX 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CoMNet Software GmbH

CoMNet Software GmbH 官方網站： https://www.scribblex.com/

https://www.scribblex.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 多人模式需網路 、 單機模式不需網路即可使用

多人模式需網路 單機模式不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次開啟遊戲可以先點擊「HOW IT WORKS」了解一下整個遊戲是如何進行的。

第2步 「RANDOM」可接力畫其他玩家的畫；「NEW GAME」則可由自己開局。不過在開始之前需先用 Email 並輸入暱稱後註冊並完成 Email 認證。

第3步 完成註冊後就可以點擊「RANDOM」開始畫畫接龍了！我接到的畫是 2 區塊的第 2 區可以在上方看到第一個人畫的一小部分就利用這個來去發想自己的畫。左下角可調整筆粗點擊最下方的黑點可以選擇其它顏色或更進一步開啟調色盤調製想要的色彩。

第4步 畫畫時可兩指縮放畫出更多細節。每回合都有 1 個小時的時間可以畫畫完成後點擊下方的「FINISH」再點擊「SEND」就可以把圖送出。

第5步 之後就可以在「MY GAMES」裡查看所有參與過的遊戲顯示為「時鐘」的是尚未完成的遊戲當顯示「？」時就可以點擊查看與陌生人合作完成的圖畫囉！

第6步 只有這個時候才能看見其他人所畫的部分點擊「SHARE」可保存圖片或是分享至 IG。

第7步 選擇「NEW GAME」可自己開局可選擇兩人或三人接力。

第8步 自己畫完第一區塊後點擊「NEXT」就可以選擇要「RANDOM」傳給陌生人、「FRIEND」傳給好友或「LOCAL」保留在手機裡再將手機拿給身旁的其他玩家接力畫。