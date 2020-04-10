一起床就要你笑！「Brieee」是笑一個才可關閉的鬧鐘（iPhone, iPad）

有些人有起床氣早晨剛睡醒時臉比馬桶還要臭，

不但自己心情不美麗連帶枕邊人、家人的情緒也可能受到影響但你知道＂笑容＂有可以融化一切的能力嗎？如果一早真笑不出來那就把鬧鐘改成「Brieee」吧！

「Brieee」是一款＂必須笑＂才能關閉響鈴的鬧鐘 App擁有極簡化的操作介面可快速滑動設定需要的鬧鐘時間與重覆天數設定後當鬧鈴響起時就必須對著前鏡頭拍下美麗的笑容才能停止鬧鈴。如果沒笑它可是不會放過你的！

所有的早晨笑容照都會被保存在程式的相簿中當心情不好時不妨可以打開來笑一下！雖然一開始可能會不習慣笑得很勉強但每天練習的話相信會越來越發自內心讓一天的開始就有好心情哦！有興趣的朋友可以試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brieee

Brieee 軟體語言： 日語,簡體中文,英語,韓語

日語,簡體中文,英語,韓語 開發人員： dooshik shin

dooshik shin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Brieee」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時需先瀏覽一下程式的簡介向左滑動可陸續看完。

第2步 按下「Start」給予必須的權限後可再點擊「Test Now」測試拍照看看。

第3步 測試時對著前鏡頭笑一個按下方的拍照鈕偵測到笑臉的話就會出現如右圖的畫面並會保留所拍下的照片。

第4步 正式進入程式後先將右下角的開關設定為「on」然後左右滑動分別設定鬧鐘的時與分最下方可選擇要重覆的天數這樣就完成設定了。當指定的時間到時就會用通知的方式來喚醒你如果沒醒就會一直響。

第5步 如果拍照時沒有笑就會顯示如右圖的畫面必須繼續拍到有笑容的照片為止。

第6步 點擊左上角的按鈕可進入相簿所有拍下的照片都會儲存在這裡。