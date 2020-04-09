全家、7-11 領口罩不用再按機台、列印小白單了，滑一下自己手機就行！

自從台灣推出口罩實名制讓每個人都可以便宜買到防疫口罩之後，不但可以領的口罩數量慢慢增加，連領取方式、預約與付款的流程也越改越方便

現在各大超商都可以領取先前透過 eMask 口罩預購系統預定的口罩，之後全聯、美廉社也會加入。

原本必須到 7-11 或全家的 ibon 機台輸入一長串的序號再列印小白單、然後再去櫃檯掃條碼才能領的麻煩事，現在也只要用自己手機按一按就能領了！

目前 7-11 的7－ELEVEN、OPEN POINT 與 ibon 等手機 APP 都提供手機領口罩、掃條碼的功能，全家的 FamilyMart、My FamiPort 等應用程式也都提供了相同的服務（其他OK、萊爾富也都已支援），如果你不想去排隊按很多人按過的那台機器，可以試試看用超商提供的 APP 顯示條碼、領取口罩

透過全家 My FamiPort 手機 APP 領口罩的方法

當然首先你要在開放預購的時候依公告時段在 eMask 口罩預購系統預約並繳款完成，你才會收到口罩的「領取序號」，有了這個序號搭配你的身分證後四碼，就能在手機印出領取條碼，讓店員掃描、認證身分

第1步 開啟全家 My FamiPort 手機 APP，點一下「口罩領取」，勾選「我已詳細閱讀條款」後按「同意」按鈕如果沒註冊登入的話，請自行處理一下

第2步 輸入「領取序號」與「身分證末四碼」再按「確定」，即可在手機螢幕中顯示領取口罩的兌換條碼，拿給店員掃描、嗶一下就能完成啦不用再去按那個可能有很多病毒、細菌的 Kiosk 機台，也不用浪費紙張印出來了

其他超商的手機 APP：