「SnapLook」虛擬試衣間，任何購物網站的圖片都可以拿來試穿！（Google Chrome 擴充套件）

在網路購物一些衣服或配件時除了要選喜歡的款式、適合的尺寸外好不好穿搭也是很重要的，

有些單品很好看、有特色也許在自己腦海中想像會覺得很好搭配但實際買回來後卻超難搭結果可能穿個一兩次就被擺在衣櫃的最角落了。

這樣其實很不環保而且也很浪費錢如果可以在把它們買回來前就能預先嘗試與其它單品搭配的感覺或許就能減少這方面的問題唷！「SnapLook」就是以此為出發點的虛擬試衣間功能屬於 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件。

安裝後可從任何的購物網站即時抓取圖片並能自動去背讓你可以直接在試衣間中進行穿搭組合除了衣服、下著外帽子、鞋子等配件也同樣適用。程式還有提供男、女人偶或可上傳自己的照片來當做底部的穿衣 Model就像在玩紙娃娃換裝遊戲一樣操作很簡單哦！

用 Email 註冊帳號的話還可保存當前的穿搭也會將穿搭中使用的單品網址保存下來方便後續購買使用。經常網購服飾的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SnapLook

SnapLook 軟體版本： 1.1.5

1.1.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.31MiB

1.31MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在程式下載網頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後在逛購物網站需要試穿搭時就可以點擊工具列上的「SnapLook」圖示再點擊「Snap」。

第3步 程式就會列出目前網頁中可找到的所有圖片從中選取適合的照片後程式即會自動去背。（如果慣用的購物網站未提供單品照的話就可能沒那麼適合拿來試穿了。）

第4步 完成去背後就可以自由縮放大小與擺放位置。

第5步 用相同的方法再加入其它的服飾配件。點擊物件圖層右上角的「齒輪」圖示可開啟設定功能可移動圖層的順序、連結到購物網址或刪除。

第6步 預設的穿衣 Model 是女生點擊上方的「小人」圖示可切換男生或上傳自己的照片也可以設定不要 Model。

第7步 如果想保留穿搭組合可點擊「Bookmark」但需先點擊「Join SnapLook」註冊帳號。只要輸入 Email 與設定密碼即可。

第8步 加入書籤的穿搭之後可在下方的「書籤」頁中找到點擊穿搭就可以查看相關的購物連結囉！