「wo?d」結合圖像記憶法的趣味英文拼字遊戲（iPhone, iPad）

與英文拼字相關的遊戲在 App Store 裡隨便都能找到一大堆「wo?d」乍看之下也會以為是其中一款普通的拼字遊戲，

實則不然其可是結合了的趣味猜單詞遊戲哦！

每個英文單詞都會用其中一個或多個字母巧妙結合相關的圖像讓玩家從這些圖像去猜想要拼出的單詞例如第一關是由三個字母所組成的單詞關卡中就利用第一個字母「b」結合蜜蜂的身體與屁股上的小尖刺圖案由此就能猜出答案應該就是 bee 蜜蜂。

所使用的圖案都是很簡單的線條畫有些也只會畫出一個情境但基本上答案應該都算是顯而易見若是大腦裡的詞彙量不足就會需要搭配翻譯軟體或是字典來輔助。每回過關都可以獲得 3 顆鑽石不過使用一次提示就需花費 60 顆如果不小心卡關無法理解圖案的意思鑽石又不夠的話就真的會有點難過。

但別擔心遊戲還有提供一個終極方法那就是截圖 call out 求救啦！俗話說的好三個臭皮匠勝過一個諸葛亮相信總有一個親朋好友的頻率是可以與題目圖案對上的囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： wo?d

wo?d 軟體語言： 簡體中文,繁體中文,英文

簡體中文,繁體中文,英文 開發人員： StarRiver Co., Ltd.

StarRiver Co., Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「wo?d」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊「start」即可開始挑戰！依關卡中的圖案提示猜出可能的英文單詞再利用下方的待選字母拼出正確答案即可過關。

如果真的抓不到圖案的意思鑽石數量又足夠的狀況下可點擊右下角的「電燈泡」用 60 顆鑽石換趣一個字母提示。（沒錯！我真的看不出來那個 b 原來是蜜蜂取得提示後才恍然大悟啊！）

答對時可獲得鑽石獎勵點擊「Next」即可挑戰下一關。

題目的圖案有時是一種情境真的需要一點想像力哦！

如果鑽石數量不夠沒辦法使用提示又無法理解圖案的意思可點擊「分享」按鈕就可以將題目截圖傳送給好友求救囉！