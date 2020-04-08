「Float Tube」無廣告！可飄浮在螢幕上的 YouTube 播放器（Android）

每次在手機上使用 YouTube 時都只能停留在 YouTube 的主程式裡無法一邊看影片、一邊上網做其它的事或玩遊戲、聊天等，

如果你常在看 YouTube 時想使用其它的 App可以考慮搭配「Float Tube」來使用。

它是一款可飄浮在手機螢幕最上層的 YouTube 播放器主程式可完全取代 YouTube操作介面幾乎與其相似也同樣可登入帳號使用自己喜歡的播放清單或是查看瀏覽紀錄等。

重點是點擊播放影片後就會自動切換為浮動視窗可任意移動擺放位置也可依需求自由縮放大小之後就可以再去操作其它的 App 了。在浮動視窗上仍可操作播放控制器也可一鍵返回主程式、最小化、全螢幕或直接關閉視窗停止播放操作上相當直覺簡單而且沒有內插廣告使用上很舒適哦！

但若平時還是習慣使用 YouTube App 來找影片偶爾才會需要使用浮動播放器的話也可透過 YouTube 中的影片「分享」功能再選用「Float Tube」來開啟浮動視窗。提供給大家參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Float Tube

Float Tube 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ruffy

Ruffy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 7.0 以上版本

Android 7.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Float Tube – No Ads」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時會有簡單的功能介紹。

第2步 主程式的操作方式與 YouTube 幾乎相同如果想使用自己的播放清單可點擊右下角的「媒體庫」後登入帳號。

第3步 初次點擊播放影片時會需要給予程式相關的權限。點擊「OK」後再打開「允許權限」開關。

第4步 之後點擊播放影片時就會自動彈出浮動視窗這樣就可以一邊看影片一邊做其它的事了。

第5步 點擊浮動視窗可顯示相關的功能按鈕包含最小化、返回主程式、關閉播放視窗、全螢幕以及可拖曳視窗右下角調整大小。

第6步 在主程式點擊右上角的「…」可開啟設定畫面在這邊可手動輸入影片網址來播放「Play History」則可查看已播放過的影片紀錄。

第7步 如果平時還是習慣用 YouTube 主程式來找影片也可透過「分享」功能選用「Float Tube」來開啟浮動播放器唷！