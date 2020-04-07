[限時免費] Mideo 讓手機錄影時仍可持續播放音樂（iPhone, iPad）

手機可以做的事超多可以用來聊天、聽音樂、追劇、玩遊戲、拍照、錄影……等但若想要在錄影的同時，

持續播放音樂通常是不可能的因為在切換到錄影功能時音樂就會自動暫停播放。

若你真的很想讓音樂與錄影同時存在那就要把握限時免費下載「Mideo」了！它是一款可完全實現邊聽音樂邊錄影的 App支援 Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube 和任何其它音源若是透過手機喇叭播放在錄影的同時也會將該音樂錄製到影片中。

在程式中可設定影片品質、支援前後鏡頭使用並提供格線方便取景在拍攝後還可立即進行簡單的剪輯影片則會直接保存到相簿中唷！操作上與內建的相機錄影功能差不多沒有什麼門檻有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mideo

Mideo 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Will Said

Will Said 官方網站： https://willsaid.com/mideo/

https://willsaid.com/mideo/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mideo」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟時會顯示左圖畫面在下方的「SETTINGS」中可設定影片品質、預設鏡頭、預設閃光燈設定與是否開啟格線。點擊「Start Recording」後就會開啟錄影介面。若背景有播放音樂此時仍會繼續播放。

第2步 錄影時音樂也不會中斷。拍攝後可在上方簡單剪輯影片內容後按下「Use Video」即可保存影片。