平假名、片假名、羅馬拼音大亂鬥！「五十音」熟悉度大考驗（iPhone, iPad）

剛開始學習日文的朋友對於平假名、片假名的記憶都需要經過一番的纏鬥有些人就算反覆的背誦、抄寫都還不一定能夠記熟，

更別說要將平假名、片假名兜起來想必只會更加混亂。

不過如果你想加強自己對五十音的熟悉度倒是可以考慮下載這款「五十音」它是一款極簡風格的日語假名練習程式適合已學習過平假名、片假名的使用者程式會隨機給出一個假名或拼音讓使用者從下方的四個選項中選出相符的答案如果無法在一定秒數內選出程式就會直接顯示答案。

練習的內容會綜合平假名、片假名與羅馬拼音在答案選項中會混合這三個部份與一般的五十音練習程式很不一樣哦！感覺可以更多方面的刺激記憶聯結。程式會記錄測驗總數、平均回答秒數、最後 10 題的平均秒數以及最多的連擊數供使用者了解自己的練習狀況。

另外也有提供五十音圖讓使用者做查詢或複習之用但很可惜的是整個 App 並沒有聽取發音的功能提供給有興趣的朋友參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 五十音 – 學習、挑戰自己

五十音 – 學習、挑戰自己 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： JIE ZHANG

JIE ZHANG 官方網站： http://salmonapps.com/

http://salmonapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「五十音 – 學習、挑戰自己 」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就會直接開始練習上方會顯示題目下方則是答案選項會混合平假名、片假名與羅馬拼音題目的部份也會隨機變換。如果沒有即時回答或答錯就會以紅底顯示正確答案。

有時是片假名選羅馬拼音有時是平假名選片假名有時又給羅馬拼音要找出對應的平假名或片假名比起一般的練習程式這樣的大亂鬥會更考驗熟悉度。

在練習畫面向上拖曳可切換查看五十音圖不過這邊只有提供最基本的清音。可方便查看或複習。