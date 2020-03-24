亞馬遜有聲書免費聽！「Audible Stories」提供六種語言、近 600 本故事書、經典文學

世界各地都受肺炎疫情影響許多學校甚至必須停課來因應但是孩子們的學習不該就此受限，

全球最大的電子書平台──亞馬遜（Amazon）在近日就向所有的網路使用者免費開放了旗下的有聲書網站「Audible Stories」讓全世界暫時無法上學的孩子可以在這個網站盡情的聆聽各種有趣、充滿想像的故事書。

使用「Audible Stories」不需下載 App也不用登錄或註冊任何的帳號且無廣告干擾無論電腦、手機或平板都能免費使用所有的內容！網站為學齡前的小小聽眾、小學生、青少年都準備了適合的書籍另外還有一些經典文學與適合所有年齡層聽的童話故事其中包含英、法、德、西、義、日六種語言共有近 600 本的有聲書可選聽。

至於這個免費收聽有聲書的服務會開放到何時目前沒有一定的說法不過亞馬遜有提到「For as long as schools are closed, we’re open.（只要學校關閉我們就開放。）」這樣看來應該還能陪伴大家走好長的一段路吧！

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網站畫面：

開啟網站後就能看到有聲書列表在上方有不同年齡層與語言分類可選擇若有特別想聽的故事也可在右上角的「搜尋列」中輸入關鍵字搜尋。

 

點入想聽的有聲書這邊有提供作者與敘述者的名稱還有總時長、簡介以及其他使用者的評價可參考。點擊「Start Listening」就能開始收聽。

 

開始播放時在下方會出現播放控制器可倒退或快轉 30 秒調整語速、查看章節或是切換成全螢幕。

 

最後更新：03-24, 2020 上午 11:06

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