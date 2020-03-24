Moo0 World Time v1.18 世界時鐘，顯示不同城市的時間

在 Windows 10 的時間功能中，我們可以新增其他不同時區的時鐘、顯示在桌面右下角的選單裡，不過最多也只能顯示兩個不同時區

如果你希望能有比較簡單的方式顯示全球各主要城市的時間，可以試試看 Moo0 World Time 這個小程式，它一樣會在桌面右下角的選單中顯示時間，但你可以自由選擇全球的全部時區、全部城市的多個時間，有勾的才會顯示。

另外，我們也可選取你要的 Time Zone，然後自行輸入城市、名字、辦公室名稱、標籤或其他各種資訊，方便查詢指定地點的時間

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Moo0 World Time

Moo0 World Time 軟體版本： 1.18

1.18 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.77 MB

2.77 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Moo0

Moo0 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟程式主視窗後，在「All Time Zones」挑選你要顯示的城市或時區，選好之後按「Add to Pick Up List」按鈕



第2步 把你要顯示的時區拉到「Pick Up」清單後，有打勾的就會在桌面右下角的選單中顯示



第3步 另外，我們也可點「Add/Edit Entries」新增不同地區的時間並設定自己的名稱



第4步 設定好之後，在桌面右下角的選單按一下滑鼠右鍵，即可顯示你挑選的世界時鐘