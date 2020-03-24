Moo0 World Time v1.18 世界時鐘，顯示不同城市的時間
在 Windows 10 的時間功能中，我們可以新增其他不同時區的時鐘、顯示在桌面右下角的選單裡，不過最多也只能顯示兩個不同時區
如果你希望能有比較簡單的方式顯示全球各主要城市的時間，可以試試看 Moo0 World Time 這個小程式，它一樣會在桌面右下角的選單中顯示時間，但你可以自由選擇全球的全部時區、全部城市的多個時間，有勾的才會顯示。
另外，我們也可選取你要的 Time Zone，然後自行輸入城市、名字、辦公室名稱、標籤或其他各種資訊，方便查詢指定地點的時間
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- 軟體名稱：Moo0 World Time
- 軟體版本：1.18
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.77 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：Moo0
- 軟體下載：Download 下載
使用方法：
第1步 開啟程式主視窗後，在「All Time Zones」挑選你要顯示的城市或時區，選好之後按「Add to Pick Up List」按鈕
第2步 把你要顯示的時區拉到「Pick Up」清單後，有打勾的就會在桌面右下角的選單中顯示
第3步 另外，我們也可點「Add/Edit Entries」新增不同地區的時間並設定自己的名稱
第4步 設定好之後，在桌面右下角的選單按一下滑鼠右鍵，即可顯示你挑選的世界時鐘
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