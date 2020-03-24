如何修改 Windows 電腦裡的「磁碟機代號」？（硬碟D槽改E槽什麼的）

在 Windows 電腦中，不同的儲存設備（光碟機、磁碟機或外接硬碟）會用不同的代號來顯示，如安裝作業系統的「C」、放其他資料的 D 或 USB 外接隨身碟插進去之後變成 E，然後個別磁碟機可以再設定不同的標籤來當作他的名字，以便區分

如果你想修改儲存裝置的代號（那個英文字母），或把新安裝的硬碟修改成其他你慣用的磁碟代號，該怎麼做呢？

其實 Windows 系統設定裡面原本就有對應的功能可以修改、調整了，不用另外安裝軟體，只要按一按就可以搞定。

使用方法：

第1步 按鍵盤的「窗戶鍵」+「R」開啟執行視窗，輸入「diskmgmt.msc」再按「確定」



第2步 開啟「磁碟管理」視窗後，我們可以看到上面有很多不同的分割區與磁碟機，上面有標示 C~Z 代號的都是使用中的儲存裝置（A跟B是以前軟碟機時代用的），如果要修改某個磁碟機或儲存裝置的代號，請在上面按滑鼠右鍵再點「變更磁碟機代號及路徑…」



第3步 接著按「變更…」按鈕



第4步 選擇好新的代號之後，再按「確定」



第5步 如圖，原本的「E」已經被改成「G」了，光碟機的部分一樣也是可以改

題外話，其實現在不應該再說什麼「D槽」或「E槽」，現在用的硬碟都不是以前的軟碟機型態，已經不用插卡、沒有「插槽」的構造了…