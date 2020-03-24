讓人又愛又恨的「I Love Hue」第二代推出！要再次挑戰你的色感極限（iPhone, Android）

還記得多年前那個讓你眼睛花了又花、花了又花的「I Love Hue」漸層色塊辨識遊戲嗎？今年開發團隊再次推出了第二代「I Love Hue Too」要來挑戰玩家們的色感極限啦！

「I Love Hue Too」的玩法基本上與第一代是一樣的要將所有被打亂的馬賽克磚依漸層排列順序回復到原來的位置，

不過它加入了近 30 種全新的幾何排列圖形難度更加提升。但不需要有壓力因為關卡沒有任何限制無論你花了多少時間、多少步數只要過關就能獲得「愛心」。

有了足夠的「愛心」才可解鎖接下來更多的主題關卡在第二代中使用了較多的故事元素以「夢境」展開遊戲每解鎖一個新的主題就能看到一小段以第一人稱敘述的故事讓玩家在不變的眼力考驗下對遊戲故事的發展可以有更多的期待喜歡此類遊戲的朋友可以下載來挑戰一下唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： I Love Hue Too

I Love Hue Too 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Zut Games Ltd

Zut Games Ltd 官方網站： http://zutgames.com/

http://zutgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後點入「開始夢境」即可進入主題列表從「起始」開始挑戰。

第一關跟著小手的指示將打亂的色塊一一的歸回正確的位置。

完成即可過關並可獲得 1 顆「愛心」。

接著就陸續的完成所有關卡吧！每個關卡進入前都可以看到正確的排列順序一旦按下「開始」就會打亂所有的排序。關卡沒有順序之前可自己挑關玩不過得全數過關才能有足夠的「愛心」解鎖下個主題就是了。

當成功解鎖主題時就可以看到一小段的故事劇情。雖然看起來會有點……太有意境？

關卡的幾何圖形會越來越有豐富的變化挑戰性更高唷！