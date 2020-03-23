需要專注時，就打開「focusmuisc.fm」四種音樂頻道線上免費聽！

不知道大家有沒有類似的經驗雖然有時候很想認真工作也知道該開始認真工作，

但大腦就是會有不聽使喚一直想打混的感覺？

面對這樣的狀況我個人的應對方式大多會去泡一杯咖啡再依當下的心情來選擇適合的音樂可能是古典、可能是單純的環境音也可能是流行樂雙管齊下逐漸的就能讓自己進入工作狀態。那麼你會怎麼做呢？

如果你也想聽點什麼但又不知道該選擇什麼來聽也許可以打開「focusmuisc.fm」來試試看哦！它是一個提供免費線上音樂的網站但並不是一般的流行樂而是對提高專注力、生產力有幫助的電子音樂、慢節奏音樂、古典樂以及雨聲環境音。

這四種音樂類型都是適合在工作或學習時收聽的不過還是會因人而異有的人對電子音樂可能會較無法接受而有些人反而聽起來會很帶勁相對的古典樂或慢節奏音樂也許有人聽了可以很專心有的人則會想睡覺。無論如何網站也只提供四種選擇所以不用太擔心會選擇困難。

每一種音樂類型都有多個曲目可以切換利用鍵盤就能快速操作使用上下方向鍵可調整音量大小左右方向鍵則可變換不同的曲目按下空白鍵則可暫停播放還有明亮與黑暗兩種主題可選用唷！

「focusmuisc.fm」也有提供手機 App 可下載使用如果不想下載 App其實用手機瀏覽器開啟網頁版也是一樣可以正常操作的有興趣的朋友可以嘗試看看囉！

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網站畫面：

開啟網站後點擊「channels」可選擇想要的音樂類型包含電子、慢節奏、古典與雨聲。

點擊「Track info」可查看曲目資訊點擊「鍵盤」可查看鍵盤的相關用法點擊「月亮」則可切換黑暗模式。