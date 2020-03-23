Moo0 File Shredder v1.23 超強力檔案粉碎機
當我們在電腦中刪除檔案時，雖然已經清空【資源回收筒】了，但實際上看不見的數據資料還一直存在實體硬碟中，只是被系統「設定」為資料區塊已清空、可再利用的狀態，所以一些「硬碟救援、檔案還原軟體」才有它派上用場的機會
如果你不希望硬碟裡的檔案、資料夾在刪除之後還有機會被藉由各種方式還原或盜用的話，可以試試看 Moo0 File Shredder 這個小工具，透過一次粉碎、非常仔細、粉碎為灰燼、蒸發（徹底消滅文件）… 等不同等級的破壞處理，讓原本硬碟中的檔案完全無法被還原或追蹤，讓你的資料安全更有保障。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Moo0 File Shredder
- 軟體版本：1.23
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.58 MB
- 系統支援：Windows 8/10
- 官方網站：Moo0
- 軟體下載：Download 下載
使用方法：
第1步 將你要消滅的檔案或資料夾拉到 Moo0 File Shredder 視窗中即可，它會自動執行全面毀滅的工作
第2步 如果選「蒸發（徹底消滅文件）」的話會執行比較久，一般情況選「一次粉碎」就可以了
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