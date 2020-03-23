Moo0 File Shredder v1.23 超強力檔案粉碎機

當我們在電腦中刪除檔案時，雖然已經清空【資源回收筒】了，但實際上看不見的數據資料還一直存在實體硬碟中，只是被系統「設定」為資料區塊已清空、可再利用的狀態，所以一些「硬碟救援、檔案還原軟體」才有它派上用場的機會

如果你不希望硬碟裡的檔案、資料夾在刪除之後還有機會被藉由各種方式還原或盜用的話，可以試試看 Moo0 File Shredder 這個小工具，透過一次粉碎、非常仔細、粉碎為灰燼、蒸發（徹底消滅文件）… 等不同等級的破壞處理，讓原本硬碟中的檔案完全無法被還原或追蹤，讓你的資料安全更有保障。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Moo0 File Shredder
  • 軟體版本：1.23
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.58 MB
  • 系統支援：Windows 8/10
  • 官方網站：Moo0
  • 軟體下載：Download 下載

使用方法：

第1步  將你要消滅的檔案或資料夾拉到 Moo0 File Shredder 視窗中即可，它會自動執行全面毀滅的工作

 


第2步  如果選「蒸發（徹底消滅文件）」的話會執行比較久，一般情況選「一次粉碎」就可以了

 

最後更新：03-23, 2020 下午 2:35

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板