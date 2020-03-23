Moo0 File Shredder v1.23 超強力檔案粉碎機

當我們在電腦中刪除檔案時，雖然已經清空【資源回收筒】了，但實際上看不見的數據資料還一直存在實體硬碟中，只是被系統「設定」為資料區塊已清空、可再利用的狀態，所以一些「硬碟救援、檔案還原軟體」才有它派上用場的機會

如果你不希望硬碟裡的檔案、資料夾在刪除之後還有機會被藉由各種方式還原或盜用的話，可以試試看 Moo0 File Shredder 這個小工具，透過一次粉碎、非常仔細、粉碎為灰燼、蒸發（徹底消滅文件）… 等不同等級的破壞處理，讓原本硬碟中的檔案完全無法被還原或追蹤，讓你的資料安全更有保障。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Moo0 File Shredder

Moo0 File Shredder 軟體版本： 1.23

1.23 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.58 MB

3.58 MB 系統支援： Windows 8/10

Windows 8/10 官方網站： Moo0

Moo0 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 將你要消滅的檔案或資料夾拉到 Moo0 File Shredder 視窗中即可，它會自動執行全面毀滅的工作



第2步 如果選「蒸發（徹底消滅文件）」的話會執行比較久，一般情況選「一次粉碎」就可以了