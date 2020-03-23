[限時免費] 孩子對分數的概念總是搞不清？快讓他玩玩「分數切切看」！（iPhone, Android）

文章標題指的「分數」是指幾分之幾的那個分數不是成績的那個分數哦！某些小朋友在初次學習分數時總是會搞不清它的概念，

經常會讓人教到懷疑人生其實只要玩對遊戲對學習是會有幫助的就像「分數切切看」！

「分數切切看」就是專門設計給 5~12 歲的孩子玩的學習遊戲可以透過趣味的遊戲內容來逐步建構分數的概念在遊戲中孩子們必須想辦法利用熔岩消除擋路的冰塊讓猛瑪象可以通過各種障礙來過關。

熔岩使用的比例必須與冰塊相同若兩者不對等就無法成功過關。有時玩家還必須思考如何切分一大塊的熔岩來符合實際的需求在遊戲中可學習到如何拆分、什麼是分子與分母、比較大小、分數的運算……等在好玩的遊戲與劇情當中默默的就學會分數了。

實際試玩後發現其實也很適合大人玩唷！目前「分數切切看」與「分數切切看 2」皆在限時免費中喜歡解謎遊戲或對分數學習有需求的朋友都建議可趁限免載一波唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 分數切切看

分數切切看 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Ululab

Ululab 官方網站： https://ululab.com/

https://ululab.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：

iPhone 版本：分數切切看、分數切切看 2

Android 版本：分數切切看 、 分數切切看 2

遊戲畫面：

整個遊戲的畫風相當精緻可愛對小朋友有一定的吸引力！而且搭配著活潑的背景音樂及音效玩起來十分有趣哦！在第一版遊戲中分為六大主題每個主題又分為數小關依序遊玩闖關就能逐步累積分數的概念囉！

關卡的主要目的就是要幫助猛瑪象通過障礙利用水與火可相互抵消的原理將對等的冰塊與熔岩碰撞在一起即可消除障礙讓猛瑪象順利通關。點擊冰塊下的水球即可讓冰塊掉落但記住需”對等”哦！

隨著關卡的推進謎題的設計也會越來越複雜甚至需要玩家進行分割但只要掌握對等的原則就能找到過關的方法。

在第一版本中會加入收集「帽子」的元素每完成特定的主題學習就能獲得一頂新的造型帽之後玩家可用來幫猛瑪象裝扮。

第二版本的「分數切切看」一樣是利用冰塊與熔岩來進行不過加入了可愛的「小蝸牛」元素點擊就能讓蝸牛伸縮身體有時也需利用蝸牛的黏性來幫助過關哦！