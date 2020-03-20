各種困難的數學題「微軟數學」拍照/手寫/鍵入，就能幫你瞬間輕鬆算！（iPhone, Android）

同學們遇到不會算的數學時都是怎麼解決的呢？是向老師請教或與同學討論？還是 走頭無路 求助於爸爸或媽媽？ （爸媽們被求助才要欲哭無淚吧？XD） 其實別擔心無人可問你只要下載「微軟數學」就可以了！

「微軟數學」與之前介紹過的「PhotoMath」都是可以幫助使用者詳解數學題的教育程式，

不過「微軟數學」更勝一籌因為它除了可直接拍下算式外還支援手寫與鍵盤輸入算式而拍照不只能辨識工整的印刷體連手寫在紙上的算式也能成功判別讀取使用起來更方便！

無論選擇用何種的方式輸入算式程式都能在數秒內給出正確解答！而且還提供多種不同方法的詳細解題步驟例如同一題的二元一次聯立方程式就提供代換、矩陣以及消去法三種解題方法相信對於學習上會有很大的幫助。

支援多種問題類型一般算數、代數、微積分、統計等只要你在數學上遇到任何的疑難雜症「微軟數學」基本上都可以幫你算出來唷！所以別再為難離學生時代很久遠的爸媽了讓「微軟數學」陪伴你度過這充滿數字、運算符號的困難人生吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 微軟數學

微軟數學 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Microsoft Corporation

Microsoft Corporation 官方網站： https://math.microsoft.com/en/

https://math.microsoft.com/en/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式可選擇想要使用的介面語言接著按下「開始使用」經過簡單的介紹說明後就可正式進入程式。

在上方可看到三種算式的輸入方式拍照掃描的部份程式有內建幾題示例可以試用若想要直接開始計算自己的數學題則可按下「拍自己的照片」給予拍照權限後就能開始使用。

選擇了一個示例題在辨識出題目後往下拉就能看到相關的解答並可選擇不同的計算方式查看更詳細的步驟。

點擊步驟展開就能看到相關的解說。在上方還可直接切換查看不同的計算方式。

在上方選擇「手寫」即可在下方手寫區中直接寫出算式內容上方就會立即顯示辨識結果寫完後按下右側的按鈕就能查看解答與解題步驟。

選擇「鍵盤」即可使用下方的特殊鍵盤來輸入算式。鍵盤上有「藍角」的可長按找到更多的相關選項。

點擊左下角的「…」則可切換更多進階的運算符號。

點擊左上角的「筆記本」就可以查看所有曾經運算過的算式紀錄有特別要注意的算式還可點擊右側的圖示加入「書籤」哦！