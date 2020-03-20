MediaHuman 將「油土伯」轉 MP3 的下載工具

「油土伯」是什麼？其實是 YouTube 或 YouTuber 的音譯啦很多人會唸成「You-To-Be」或「U吐逼」不過我都念 IKEA 跟 COSTCO。

好啦，

重點是如果你希望將有土地的老阿伯上面的影片下載回來、變成 MP3 音樂檔的話可以試試看 MediaHuman 這個下載工具他可以支援所有公開的影片、播放清單與頻道另外也可支援 Vimeo, SoundCloud, Facebook, Dailymotion, VEVO… 等網站的下載。MediaHuman 可多線程、多檔案同時下載下載與轉檔的速度也很快甚至還能透過智慧演算法只針對音訊串流的部分做下載以節省流量與時間。

另外在音訊輸出的部分能自訂檔案名稱的自動命名規則如果原始影片標題有一堆表情符號的話也可選擇自動刪除檔名中的表情符號（看起來乾淨點）另外也可選擇聲音檔的位元率、音質與取樣率… 等設定或自動加入註解、演出者…等各種標籤資訊。



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MediaHuman 提供 Windows, Mac 與 Linux 多個平台的版本軟體很乾淨操作也簡單可免費使用但少部分進階功能需要付費啟用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： MediaHuman YouTube to MP3 Converter

MediaHuman YouTube to MP3 Converter 軟體版本： 3.99.34

3.99.34 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（進階功能需付費啟用）

免費軟體（進階功能需付費啟用） 檔案大小： 55.8 MB

55.8 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： MediaHuman

MediaHuman 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 複製影片網址後在 MediaHuman 中按「貼上連結」按鈕。



第2步 按下載圖示即可開始下載…



第3步 其他設定與功能…