每個人都曾經有過的邊緣時期～「Home Fighter」一個用雙手互相攻擊的打鬥遊戲（iPhone, Android）

還記得當時年紀小，因為太無聊自己一手拿著一個玩偶互相演戲或打鬥的畫面嗎？那可是每個人都曾經有過的邊緣時期啊！不過當時大概不會覺得自己很邊緣，還會玩得很開心呢！小時候的快樂就是這麼樸實無華且枯燥

而這款名為「Home Fighter」就是以此邊緣狀態來設計的搞怪遊戲，雖然它看起來還是左右手各拿著玩具進行戰鬥，但它不再讓玩家自己跟自己玩，而是可以選擇要使用左手或右手，另一隻手就由程式來控制。

另外也開放 Battle 模式，可讓兩位玩家來對打哦！

在與程式戰鬥的過程中若取得了勝利，就可以累積經驗值來提升等級，同時也可以獲得金幣獎勵，如果打輸了則會倒扣經驗值當存夠了金幣後，就能去購買新的玩具，每個玩具的 HP、Power 與 Speed 值都有不同的差異，對戰時玩家可依個人的喜好來做選擇

玩法很簡單，在對戰時只要長按自己的玩具就可以儲蓄攻擊力，在適當的時機放開手就能進行攻擊，不過在蓄力的過程中，要記得隨時上下移動來閃躲對方的攻擊，避免自己先被 K.O. 才有勝利的機會唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Home Fighter
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：hap Inc.
  • 官方網站：http://app.hap.ne.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

首先會進行對戰練習，按下「Practice Battle」後，設定名稱與慣用手後，按下「OK」

 

接著從玩具箱中挑選玩具，因為才剛開始，所以只有一個可以選，選擇後可看到它的各項能力值，再按下「OK」確定選取

 

按著自己的玩具不放就可以累積右上角的攻擊力

 

適當時機放開手就可以進行攻擊，損失對手的 HP 值！也要記得隨時上下移動來閃躲對方的攻擊哦！

 

最後 HP 值最先歸零的一方就算失敗，玩家打贏的話就能獲得金幣獎勵了，第一次的獎勵都比較豐厚

 

只要有 200 枚金幣就可以到「Toy Store」購買新的玩具

 

獲得新的玩具，之後在挑戰前就可以有更多的選擇囉！每個玩具的能力值都不同，可依需求來選擇

 

每回合的對手也會不同，跟尖叫雞對打會是什麼樣的光景呢？真是相當令人期待呢！XD

 

最後更新：03-20, 2020 下午 1:24

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