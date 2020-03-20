VintaCam 超有復古感的照片編輯器（iPhone, iPad）
你身體裡有住著一個老靈魂嗎？除了愛聽老歌、喜歡復古的穿衣風格、收集各種懷舊的物品外，連照片編輯也特愛使用復古的濾鏡？那麼這款「VintaCam」你絕對會喜歡
「VintaCam」有著超復古感的操作介面，皮革的設計就先讓人眼睛為之一亮，非常有質感！彩色濾鏡系列幾乎皆是以英文人名來命名，像是 Alice、Amy、Clare、Darlen、Elle、Jasmine、Lisa……等，彷彿為濾鏡添加了不同的個性，也讓人好奇想要尋找那個專屬於自己的濾鏡。
若比起彩色你更愛黑白，程式也支援一鍵切換為黑白濾鏡，連同操作介面也會轉用黑色皮革，雖然黑白濾鏡的數量看似沒有彩色的選擇性多，不過每一款濾鏡都可再疊加上另外兩款的棕褐、老式濾鏡做出更多不同的復古味
如果本身有選擇困難，或是想要來點驚喜，就可以使用隨機按鈕，讓程式幫你選用濾鏡囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：VintaCam
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Paolo Bottigliero
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「VintaCam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
使用方法：
第1步 開啟程式後，可至「相簿」選取照片或使用「相機」拍照接著就可以在最下方的濾鏡選單中，挑選想要使用的濾鏡，即點即用，左右滑動可看到更多
第2步 點擊正中間的大按鈕，則可由程式隨機選取濾鏡效果點擊最右側的「開關」可切換彩色或黑白濾鏡，連同介面也會有不同的呈現
第3步 在黑白濾鏡介面中，除了一樣有各種黑白濾鏡可選用外，在按鈕列上還可以再疊加兩種不同的濾鏡效果，點擊可循環切換另外一樣有「隨機」按鈕可以使用
第4步 最後點擊最左側的按鈕即可選擇儲存或分享
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