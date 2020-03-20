MediaHuman Video Converter v1.2.1 影片轉檔軟體（Win, Mac）

2020/3/20 更新：軟體版本更新至 v1.2.1 最新版。

MediaHuman Video Converter 是個操作方式相當簡單的影音轉檔軟體主要功能就是幫我們將各種格式的影片檔轉成其他格式的檔案亦可針對特定的行動裝置如 iPhone, iPad, Apple TV, Android, PS3, PSP, XBOX..等轉成適用的格式與解析度。

此軟體的操作介面設計得相當間單，

就是選取檔案、選擇輸出格式然後按轉檔！轉檔速度與品質還算可以不過可以自訂的影音規格或轉檔細節並不多偏向簡單易用、適合一般使用者。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： MediaHuman Video Converter

MediaHuman Video Converter 軟體版本： 1.2.1

1.2.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版 （次數限制）

試用版 （次數限制） 檔案大小： 31.4 MB

31.4 MB 系統支援： Windows 、Mac OS X

Windows 、Mac OS X 官方網站： http://www.mediahuman.com/

http://www.mediahuman.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 MediaHuman Video Converter 軟體安裝好、開啟之後把你要轉檔的影片檔拉到視窗中可同時選取多個影片檔一次處理。

第2步 接著點一下視窗上方的「Output format」按鈕選擇你要輸出的格式或適用的裝置。

第3步 接著點一下「Start conversion」按鈕即可開始轉檔。轉檔完成會自動輸出、儲存在你指定的資料夾。

第4步 如想修改檔案輸出資料夾可按一下「Settings」按鈕在「Output folder」方框中選取你要儲存的位置即可。