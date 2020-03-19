睡不著嗎？來「Napflix」找點無聊的影片看看吧！

來！你不要再揉眼睛了標題寫的是 Napflix 不是 Netflix 真的沒有寫錯！

「Napflix」雖然從名稱到網站排版都模仿著 Netflix，

不過它並不是什麼山寨版從它的名字就可以看出端倪Nap 是小睡、打瞌睡的意思而它就是一個致力於讓使用者安定心靈、培養睡眠情緒的網站唷！

開發者提到失眠的感覺就是身體很累了想休息但腦袋卻不肯停止工作那麼要怎麼樣才能讓大腦放鬆並輕鬆的入睡呢？他們認為觀看一些安靜（或說是無聊）的影片是有幫助的！

因此「Napflix」所提供的影片都不是一般的戲劇電影而是一些看著看著就會想睡覺的影片內容例如在一片大草原上羊群稀稀落落休息、吃草、散步的影片；或是透過火車頭的攝影鏡頭觀看整個行駛的過程；或是大自然中持續不間斷的小溪流水……等。

網站還有提供清楚的分類目錄像是運動、音樂、教育、放鬆、ASMR、紀錄片或是與宗教相關的主題每個分類下皆有多部影片可以選看在觀看時可設定包含 10～30 分鐘的播放定時器在時間到時就會自動停止播放囉！手機瀏覽器也可正常使用。今晚睡不著嗎？不妨來「Napflix」看點無聊的影片吧！

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網站畫面：

開啟網站就可以看到影片輪播剛好有看到感興趣（？）的就可以按下「PLAY」立即播放下方也可以快速瀏覽其它的影片。

展開左上角的「MENU」就有 10 種主題分類可以讓使用者快速篩選影片。

點擊播放影片後在左上角可設定全螢幕、旋轉螢幕方向或是播放定時器。

播放定時器有 3 個時間長度可選擇設定後時間到時就會自動停止播放了。