珍珠麻婆豆腐算什麼！「The Pearl Game」可以把珍珠加到更扯的東西裡！（Android）

隨著珍珠奶茶風靡全球，珍珠默默的不再只出現在奶茶裡，各國人發揮了各自的創意與大概是梁靜茹給的勇氣，製作出了各式各樣的珍珠料理，其中又以日本人最為熱衷，出現了像是珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯、珍珠沾麵、珍奶炊飯……等，全都讓人想大喊「放過珍珠好嗎～～～」

不過，要比創意的話，應該沒人可以比「The Pearl Game」強了吧！在這款遊戲中，玩家需把一匙的珍珠加到各種神奇的物品上，透過控制力度條，讓湯匙可以將珍珠拋出一個完美的拋物線，最後完整的附著在目標物品上就能過關。

關卡中出現的物品除了食物類之外，也會有一些奇妙的物品，像是標靶、樂譜、時鐘、吉他、無扇葉風扇…..等，這些物品有些會存在著本身的特性，像是無扇葉風扇就會真的吹出風來，角度不對珍珠們可是會被吹走的

雖然難度有些高，但遊戲並沒有什麼特別限制，一直失敗可一直重新挑戰到過關為止，沒有生命值的限制也沒有失敗的懲罰，不過若一直無法過關，也是可以看個廣告影片跳關的啦！喜歡珍珠的朋友，可以來挑戰看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Pearl Game

The Pearl Game 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： eccioa

eccioa 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

遊戲畫面：

遊戲就從一杯正常的珍奶開始，點擊進入關卡選單

關卡是逐步解鎖的，必須過了眼前的這一關才能再繼續挑戰下去

進入關卡後，長按任一處即可啟動下方的力度條，在適當的力道放手就能將珍珠拋出

但是拋得太用力或太小力都是不行的失敗了就會再丟一坨珍珠到湯匙裡，讓你可以重覆的嘗試到成功為止

成功丟到目標物上就過關囉！可以再挑戰下一關

因為不知道下一關會是什麼，就更令人期待！這邊就先偷偷的貼幾關給大家看好了（被打）

若真的試了好幾次都過不了關卡，也是可以連網後點擊左上角的「AD」看廣告來跳過此關