超過 200 多個防疫相關 icon 免費下載！告示、海報、傳單製作皆可用

全球新型冠狀病毒的疫情可說是越演越烈除了要做好個人的衛生健康管理勤洗手、避免觸碰臉部口鼻、減少出入人多擁擠的場合外，

在這個時期非必要儘量不要搭飛機趴趴走也是很重要的。

現在大家都有一個共同的敵人就是新冠病毒在台灣大部份的人都相當團結各界也都願意盡一己之力一起對抗病毒最辛苦的莫過於第一線的醫護與所有防疫的人員還有不眠不休趕工製作口罩的廠商等全都相當令人敬佩！

而在這個時期到處都能看到關於防疫的告示、海報等資訊為了讓大家可以製作更精美的防疫海報專門提供免費 icon 下載服務的網站──Iconfinder也加入了防疫的行列與多位圖標設計師一起推出超過 200 個的防疫相關圖示可完全免費下載只需遵循 CC BY-SA 3.0 的授權方式標示來源出處即可。

圖標的範圍包含洗手說明、衛生建議與其它和病毒傳播相關的內容提供 PNG 與 SVG 格式可單獨下載欲使用的 icon或也可直接打包下載所有的防疫 icon有需要的朋友可以參考看看囉！

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網站名稱： Iconfinder – Coronavirus awareness icons

Iconfinder – Coronavirus awareness icons 網站網址：https://www.iconfinder.com/p/coronavirus-awareness-icons

使用方法：

第1步 打開網站什麼都不想管的話直接點擊「Download all icons」就可以把所有的防疫 icon 都下載回來。記得使用時需標註來源出處即可。

第2步 如果想先看一下有什麼 icon 風格的話可往下拉就能進行瀏覽點擊右側的「VIEW ICON SET ON ICONFINDER」就能查看同一風格的所有 icon 內容。

第3步 瀏覽 icon 時還可在右上角切換使用不同的背景。

第4步 點入單張 icon 即可在右側選擇需要的格式並下載。