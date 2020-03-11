Drive SnapShot v1.48 全硬碟對拷、磁碟映像檔備份還原工具

Drive SnapShot 是一個磁碟映像檔製作、備份、還原工具主要功能是幫我們將整個硬碟完整拷貝、備份成一個單一的磁碟映像檔萬一哪天電腦壞了、資料毀損時，

可以拿出來還原或直接取用映像檔中的舊檔案。或者你想執行硬碟對拷、完整複製整個硬碟中的全部內容到另外一個硬碟去也可透過 Drive SnapShot 來做。

在製作備份檔時我們可以選擇個別的分割區/磁碟機也可選取整個硬碟的全部分割區只要你的備用空間夠大就算 Windows 系統正在執行中也能同時進行備份任務（譬如說不能中斷、停機的伺服器）。如果擔心備份檔太大也可自訂映像檔的最大容量方便儲存與管理。

而製作好的磁碟映像檔除了能拿來還原之外還可透過 Drive SnapShot 掛載成虛擬磁碟機像瀏覽一般硬碟一樣隨時存取映像檔中的備份資料。支援各版本 Windows 系統與 FAT16, FAT32, NTFS,ReFS 等檔案系統及各式 RAID 環境可支援 FTP 與遠端主機的備份還原功能並能透過網路存取遠端電腦中的磁碟映像檔方便多台電腦的控管。

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使用方法：

第1步 開啟 Drive SnapShot 軟體主視窗點「Backup Disk To File」即可開始備份硬碟或磁碟分割區。



第2步 可選擇要備份的磁碟分割區或點選最左邊的「HD 1」再按「Next」按鈕即可備份整個硬碟。



第3步 點「Browse」設定備份檔要儲存在哪裡如果有需要的話也可輸入備註訊息或密碼最後按下「Start Copy」即可開始備份。



第4步 備份完成按「OK」即可。



第5步 如果臨時想要找備份檔中的資料來用可以按 Drive SnapShot 主畫面下方的「View contents of saved Disk Image」按鈕並選「Map Virtual Drive」將映像檔掛載成虛擬磁碟機即可馬上取用映像檔中的內容。