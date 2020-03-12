VeraCrypt v1.24 私密檔案、隱形分割區、USB 隨身碟加密保護工具（Win, Mac, Linux）

VeraCrypt 是一個即時加密(OTFE)軟體可協助我們將整個磁碟機或硬碟分割區透過嚴謹的演算法加密保護讓我們儲存、隱藏並保護各種機密資料。VeraCrypt 是修改自「先前因為種種因素而停止開發」的 TrueCrypt 軟體而來的，

有同樣的功能、同樣的操作方式不一樣的是開放原始碼的 VeraCrypt 相對來說比較安全、乾淨些且功能方面更為完整豐富且實用。

VeraCrypt 提供了 Windows, macOS 與 Linux 等多個平台的版本除了可將實體硬碟分割區或 USB 隨身碟加密保護之外還能製作個別的虛擬磁碟加密映像檔（掛載成一般硬碟般使用）但更方便管理與傳輸。更厲害的是VeraCrypt 還可支援整個 Windows 系統分割區的加密保護功能每次啟動電腦前都必須輸入正確的密碼才能開始使用甚至還能創建一個隱形的作業系統。

如果你的電腦支援多核心處理器或多執行緒還可透過平行運算、管線化非同步處理與硬體加速等方式同時快速執行加密/解密等任務讓我們在存取加密磁碟中的檔案時能更快速更順暢就像平常那樣存取硬碟中的資料一樣。

VeraCrypt 支援多種加密演算法與密碼、金鑰、PIM… 等多種驗證方式來增加安全性還可建立隱形的磁碟機來避免被監控或強迫解鎖就像一個隱形的保險箱看不見但確實保護著你的重要機密。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： VeraCrypt

VeraCrypt 軟體版本： 1.24 update 6 （更新細節）

1.24 update 6 （更新細節） 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼自由軟體）

免費軟體（開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 34.5 MB

34.5 MB 系統支援： Windows, macOS, Linxu, FreeBSD

Windows, macOS, Linxu, FreeBSD 官方網站： VeraCrypt

VeraCrypt 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 VeraCrypt 視窗按一下「創建加密卷」按鈕設定新的加密磁碟機。



第2步 「創建檔型加密卷」可以新增一個虛擬磁碟映像檔「加密非系統分區/設備」則可針對電腦中的硬碟分割區或外接硬碟、USB隨身碟… 等裝置來加密保護下面的「加密系統分區或者整個系統所在硬碟」則可直接加密安裝了 Windows 的分割區。

請點「創建檔型加密卷」再按「下一步」先以最簡單的方式來用用看。



第3步 點「標準 VeraCrypt 加密卷」可新增一般虛擬加密磁碟。



第4步 設定好加密磁碟映像檔的位置選擇加密演算法、磁碟容量並設定好加密檔的密碼最後按「格式化」。



第5步 設定好「加密卷」後回到 VeraCrypt 主視窗按「選擇檔…」按鈕選取剛剛的檔案再按「載入」。



第6步 輸入好正確的密碼就可正常使用你的加密磁碟了。用完記得按「全部卸載」取消掛載並保護好你的加密磁碟映像檔以後有需要的時候再挖出來用。