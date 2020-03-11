「塗鴉大師」在發光藝術中，隨手畫出絢麗的曼陀羅花紋！（Android）

對大多數的人來說畫畫是很療癒的但天生沒那麼會畫的人請他拿起畫筆作畫或許就會是種壓力。其實若為了自己而畫，

美或醜就不再是重點而是在那段畫畫的過程中所能享受到的快樂這快樂屬於每個人。如果你是比較沒那麼會畫畫的那一群人也許可以在「塗鴉大師」的幫助下找到那份快樂。

「塗鴉大師」是一款繪畫程式但畫布是黑的而使用顏料是會發光的隨筆一畫就能揮灑出奇幻美麗的圖畫除了有一般的畫筆模式外程式中還有十多種不同排列方式的對稱畫筆下筆時可同步畫出兩個以上的對稱筆跡就像在玩萬花筒一樣能玩出各式各樣驚奇的創意畫。

在大人的著色本中常見的曼陀羅花紋就可以利用不同的對稱畫筆來畫出而所有的繪畫過程皆會被錄製下來最後可像動畫片一樣播放除了能享受繪畫時的快樂外欣賞繪畫的過程也是很療癒的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 塗鴉大師 – 發光藝術

塗鴉大師 – 發光藝術 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Draw apps for free

Draw apps for free 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「塗鴉大師」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在正式開始前需先填入生日年月才能進入。接著點擊「＋」新增畫布。

有三種畫布尺寸可選擇選入後就能準備開始畫畫囉！

先什麼都不做直接下筆體驗看看所謂的發光藝術吧！預設的筆色是「隨機」的每回下筆都會自動更換顏色也可以點擊「調色盤」指定想要甪的筆色。

接著來玩看看不同的「對稱模式」吧！共有 16 種排列方式可選擇每一種都嘗試過後就能慢慢知道怎麼駕馭了。

在下方還可使用「橡皮擦」來去除不需要的部份點擊右下角的按鈕則可瀏覽作畫的過程。完成後點擊右上角的「V」即可選擇儲存或分享可存影片或靜態圖片。

所有的作品都會被保存在程式中隨時都可再點開欣賞、再編輯或分享。