離線也可聽的「經典台語歌曲」快幫長輩們裝！起！來！（Android）

許多阿公阿嬤爸爸媽媽都會喜歡聽台語歌曲以前都要想辦法幫忙收集這些歌再存到手機裡讓他們可以隨時收聽，

雖然現在 YouTube 聽歌很方便不過對長輩們來說操作上還是會有一些關卡且必須有網路連線才能使用。

如果家裡的長輩們喜歡聽的都是一些比較有年代的台語歌不妨幫他們安裝可離線收聽的「經典台語歌曲」在手機中吧！「經典台語歌曲」收錄了 60 首熟耳能詳的台語歌曲像是雲中月圓、雪中紅、雙人枕頭、金包銀、追追追、舞女、空笑夢、甲你攬牢牢……等每一首都是經典中的經典啊！

播放時可關閉螢幕跳出程式也沒問題不過很可惜的是無法支援隨機播放只可選擇循序播放或單曲循環。每首歌皆附有歌詞但有部份為簡體中文在意的朋友就請自行考量後再下載囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 經典台語歌曲

經典台語歌曲 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Gizmo Studio

Gizmo Studio 官方網站： https://gizmostudio.xyz/

https://gizmostudio.xyz/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「經典台語歌曲」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式就可以看到歌曲列表點選想聽的歌就可以開始播放囉！播放時會循序播放點擊播放器右下角的按鈕可設定「單曲循環」。在播放畫面中跳離程式或關閉螢幕歌曲仍可持續播放。