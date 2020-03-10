[iPhone 使用技巧] 用 LINE 關閉螢幕也能持續播放 YouTube 影片

很多人都喜歡用 YouTube 來聽音樂但若是在手機上播放時跳離主程式或關閉螢幕YouTube 就會停止播放影片，

因此就出現了許多可支援背景播放的第三方程式不過如果不想另外安裝 App其實只要透過 LINE就能直接關螢幕播放 YouTube 了哦！

做法很簡單先在 YouTube 中找到想聽的音樂影片接著使用「分享」將該音樂影片分享至 LINE 的某個聊天室中之後再到 LINE 裡點擊「影片縮圖」開啟就能透過 LINE 的播放器進行播放也可以直接將影片連結貼到 LINE 聊天室中重點是要產生「影片縮圖」就可以了因為點影片文字連結還是會開啟 YouTube 程式來播放。

這個算是 LINE 的隱藏用法吧！雖然用起來一定不會像一般播放器那麼方便但確實是可以讓使用者達到關螢幕聽 YouTube 音樂的目的。由於這方法不能連續播放所以比較適合用在組曲類的影片唷！另外若怕傳到 LINE 聊天室會打擾朋友可參考這篇的教學先設置好一人群組就不用擔心了。若想邊聽邊睡只要再結合「計時器」就超完美啦！提供給各位參考。

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使用方法：

第1步 開啟 YouTube 程式找到想聽的音樂影片後使用「分享」功能選擇分享到「LINE」。

第2步 選擇要分享的對象後再開啟該聊天室記得要點擊的是「影片縮圖」不是網址連結。

第3步 點擊播放後就可以跳離畫面使用其它的 App 或關閉螢幕跳離時會停止播放但只需下拉控制中心點擊右上角的播放器就能繼續播放。或在鎖屏畫面使用播放控制器也可以讓音樂影片持續播放哦！

第4步 睡前使用別忘了可以搭配 iPhone 內建的「計時器」來停止播放音樂節省電力的消耗。