只要這樣做，輕鬆把 LINE 變成專屬記事本、臨時備忘錄、檔案傳輸工具！

當想把照片、連結、任何檔案在手機與電腦之間做傳輸時有很多方法可以選擇不過也有很多人都會直接打開 LINE 的聊天室，

然後把檔案或連結、文字等訊息丟進去後再跟好友說借傳一下雖然這樣很直接、很方便但若經常這樣做還是會打擾到對方。

其實只要利用 LINE 的群組功能創建一個「個人專屬」的群組就能想怎麼傳就怎麼傳再也不用一天到晚跟好友借聊天室傳東西囉！相信應該有蠻多人都已經在使用這個方法如果還沒加入邊緣人群組的行列（嗯？）就可以繼續看下去。

建立個人群組後其實有些莫名的孤單感真的很有邊緣人的感覺啊！不過真的想傳什麼都可以任你傳無論是照片、檔案還是當做臨時的筆記本、備忘錄都很不錯甚至想傳一些比較正經或較長篇的內容時也可以先在個人群組中打好草稿確認無誤後再利用轉傳的功能傳給指定對象這樣更保險唷！

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使用方法：

第1步 打開 LINE 後切換到「聊天」接著點擊右上角的「對話泡泡 +」就可以選擇建立「群組」。

第2步 一般建立群組在這邊就要從好友名單中選擇要加入群組的人但因為我們是要建立「個人」群組所以直接點擊「下一步」。接著輸入群組名稱後按下「建立」就完成了。

第3步 之後需要傳檔、臨時筆記、備忘錄、打草稿、耍自閉（嗯？）……等只要打開這個個人群組的聊天室就可以隨時隨地任你用再也不用擔心會打擾到好友囉！