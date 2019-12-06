「Wi-Fi 黑板」不用網路連線的多人共享畫板，可一起繪圖、玩團康遊戲（Android）

「Wi-Fi 黑板」的開發者 CocoGame 推出了許多不需連網只需由手機建立伺服器的方式來進行的多人系列遊戲每位想參與的玩家皆可利用自己的手機加入遊戲戰局，

而本次要介紹的「Wi-Fi 黑板」也是一樣的不過這次是要讓大家共享畫板除了可以一起在同一個畫面中繪圖外也可以用來玩你畫我猜的團康遊戲哦！所有參與的使用者手機都必須安裝此 App 且連上同一個 WiFi接著由其中一位建立畫板再讓其他使用者輸入同一個 IP 位置即可。

每位使用者可選定自己想要的畫筆顏色與筆粗繪畫的同時所有連線的人都可以看到開發者是以多人繪圖為出發點但可以怎麼運用就看各位使用者的創意了例如前面提到的你畫我猜就是一種玩法其它就留給大家去發揮囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Wi-Fi 黑板

Wi-Fi 黑板 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： CocoGame

CocoGame 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Androird 4.0 以上版本

Androird 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「wifiblackboard」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

手機行動無線基地台設定方式：

若在沒有 WiFi 網路的環境下需由一位使用者手機開啟「行動無線基地台」讓其他的使用者進行連線才能進行多人遊戲。每個手機型號的功能設定位置可能不同但基本上都會在網路相關設定功能中。以下以三星 S10 畫面為例。

第1步 進入手機的「設定」找到「連接」再點入「行動無線基地台與網路共享」。

第2步 開啟「行動無線基地台」然後點入設定連線名稱與密碼。成功設立時上方狀態欄會顯示行動無線基地台的圖標此時就可以讓其他使用者進行 WiFi 連線囉！

共享畫板使用方法（建立）：

第1步 開啟程式後點入「開始」。

第2步 接著選擇「建立」。

第3步 會看到一片黑不要懷疑這就是畫板點擊右下角的「筆」可進入設定。

第4步 在設定畫面中可選擇筆色、設定筆粗需要橡皮擦時點一下「Mode」即可切換。另外「Clear」清空畫板是只有「建立者」才有的功能。點擊「ip」就能查看 IP 位置可供其他使用者連線使用。

第5步 成功連線加入後就可以開始共享畫板了。可同時繪畫所有參與的人也都能看到同樣的畫面。

共享畫板使用方法（加入）：

第1步 選擇「加入」。

第2步 上方會顯示某個 IP 位置如果不正確的話可點入「Edit」手動輸入接著點擊「GO」即可連線加入。