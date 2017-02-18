跟家人朋友相聚時偶爾也會想玩幾場撲克牌遊戲打發時間，但若手邊剛好沒有撲克牌可以使用的話，就請要玩的朋友一起用手機下載「多人大老二」就可以立即連線開戰哦！

其是利用 WiFi 進行連線，1~4 個人都可以玩，若人數不足 4 位就會由 A.I 自動補位，由其中一人先建立遊戲，其他人只要按下加入等待連線成功就可以開始遊戲了，這款遊戲是使用台灣玩法，一樣由拿到梅花 3 的朋友先出牌，輪到自己時，程式會幫忙判斷是否有牌可出，若有牌的話即可手動進行選牌，沒牌的話就只能 Pass 囉！

等到遊戲結束就會列出排名，並會將近十場的遊戲時間與名次記錄下來。提供經典與大字兩種牌面可選擇，另外在喊 Pass 之後同一輪是否可再出牌也可依需求來設定哦！如果不想玩大老二，開發者還有推出九九、撿紅點以及排七，以後就算沒有帶撲克牌也能玩，而且還可省下洗牌、發牌的時間唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 多人大老二

多人大老二 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： CocoGame

CocoGame 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：多人大老二、多人九九、多人撿紅點、多人排七

遊戲畫面：

初次使用先設定暱稱，中英文皆可，之後還可修改。

在右下方點擊「Pass」或「牌面」可切換設定。接下來由其中一位玩家先選擇「建立」遊戲。

建立遊戲後就等其他玩家連線加入。

若有發現無法成功加入遊戲的問題，可試著換人建立遊戲看看。像我在測試時發現，我 A 手機建立遊戲，B 手機一直連不上，但換成 B 手機建立遊戲的話，A 手機就可以成功加入。當玩家都加入後，建立遊戲的人就可以按下「開始」進行遊戲。

人數不足 4 人時會由 A.I 自動補滿，然後就可以開始玩牌了，拿梅花 3 的人先出牌，依順時針方向輪流出牌。

輪到自己時，程式會自動幫你判斷是否有牌可出，有的話就會挑出選項，使用左右箭頭可手動選牌，按下「OK」即出牌，也可選擇「Pass」跳過此輪。

若有兩種牌型可出時，可在左下角切換選擇。

一直進行到最後的輸家出現後才會結束遊戲，並會以圖表示名次。

遊戲會將近十場的遊戲日期、時間與名次都記錄下來，還會在上方顯示總成績。