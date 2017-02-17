在唸書時想要把某個東西背起來，就是要反覆的唸、反覆的聽甚至再加上反覆的默寫，才能讓它深深的記在腦海中，「英文默書」就是要來幫助大家使用這個方式學習英文的工具程式，這個程式本身是空白的，所有的內容都是由使用者自行建入，方便搭配實體課程來做學習。

先將想練習的內容一一輸入到程式中，只需要輸入英文的部份，生字或短句皆可，這部份與之前介紹的「單字卡」不太一樣，雖然都是需要自行建立內容，但用法、目的有些差異，「單字卡」主要用來背單字，所以除了單字外還可輸入詞性與中文意義，並能搭配遊戲測驗更加強記憶，而「英文默書」則是用來默寫或跟著默念的 App。

透過程式可朗讀所有內容，依序或隨機皆可，唸完一筆需手動點擊才會再播下一筆，並會記錄使用時間，可知道聽完所有內容共耗費多少時間。功能及操作介面都十分簡單，有需要的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 英文默書

英文默書 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Dr Coach Education Technology Limited

Dr Coach Education Technology Limited 官方網站： http://mydrcoach.com/

http://mydrcoach.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「英文默書」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 在上方輸入要新增的單字或短句，然後按下「＋」新增。

第2步 需要的內容都輸入後，就可以點擊下方的「開始」進行朗讀。點擊「播放」就會唸出一個單字，點擊「下一個」才會再唸其它的單字內容。上方可選擇要順序或隨機，依自己的需求做選擇即可。