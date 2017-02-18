以前的學生想查個生字都必須搬出厚重的字典，從部首、注音或筆畫來查詢，萬一不會唸、分辨不出部首或是筆畫算不正確，想要查到字可能比登天還難，不得不說現在的小孩真的很幸福，科技在學習上真的幫了很大的忙，就拿查字典來說，就有許多便利的字典 App 可以替代傳統的字典，「標準國語辭典」就是其中之一。

「標準國語辭典」的內容全都來自於教育部的《重編國語辭典修訂本》，直接輸入生字或詞即可查詢，有破音字的部份會一次列出，讓使用者可以直接找到需要的資訊。除了用搜尋的功能外，一樣提供總筆畫、注音及部首的查詢方式，不論你之前會不會查字典，你都一定會用它。

字是詞都有提供詳細的釋義與典故，並同時顯示注音與漢語拼音，還有真人發音直接唸給你聽！眼力不佳的朋友程式也有提供多種字體大小可切換，不用擔心在手機小螢幕上查看會傷眼睛，對於生字或時常會查詢的字詞可選擇加入書籤，方便日後復習或使用哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 標準國語辭典

標準國語辭典 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Spread Wings

Spread Wings 官方網站： http://www.mebook.com.tw/app/main/index.asp

http://www.mebook.com.tw/app/main/index.asp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上

Android 4.4 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「標準國語辭典」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式會預設在搜尋畫面，直接在上方的搜尋框中輸入欲查詢的字或詞即會列出符合的項目，若有一字多音的狀況會一併列出所有的選項，可直接點擊選擇需要的。

點入即可查看詳細的釋義內容，包含注音、拼音、筆畫、詞性…等。還可聽取真人發音，需要的話可加入書籤方便日後查詢，覺得字體太小的話，可點擊循環調整字級，右圖為最大字級。

點擊左上角可展開選單，可使用筆畫、注音或是部首來查找字詞，使用方式就與傳統的字典一樣。

在「書籤」裡就可以看到被加入書籤的字或詞，右上角可選擇排序方式，如果有保存很多字的話，就可以使用排序更好找到需要的字哦！

在「查詢紀錄」中則會保存所有查過的字或詞，可使用右上角的刪除功能將不需要保留的部份刪除以節省儲存空間。