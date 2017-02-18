《文字雲》原本是指在網路將一堆關鍵性的字詞依其重要性放大或縮小字體，然後加上不同的顏色集合在一起形成一個簡單的圖形，可以讓人一眼就能看到其中最受重視的文字。不過後來這種特別的視覺效果也被用於一般的設計品上，例如印製在馬克杯或是 T-Shirt…等，形成有趣的圖案設計。

如果想自製這類型的文字雲圖案其實不難但會蠻厚工的，更別說想在手機上完成，但只要透過「Word Cloud」這款手機 App，你就能輕鬆製作哦！可任意的輸入想要放置的文字，第一個輸入的文字被視為最重要的，之後在圖上就會被以最大字體顯示出來，輸入的文字多一些製作起來的圖形內容會比較豐富，另外開發者有提到，適時的加入一些像「＊」或「．」的小符號，可以讓圖形呈現的更加細緻完整。

配色的部份已有內建數款調色盤，當然你也可以自行調配喜歡的顏色唷！字體大小分為四個層級，每個層級的大小仍可手動微調，如果想要突顯文字的重要性差異，就可以將層級之間的級距拉大。

內容不止能輸入英文，也支援中文顯示，不過只有英文可自訂使用多種不同字體混合顯示，中文就沒得選囉！最後再從 20 款圖形中挑選喜歡的圖形來套用，預設會加入邊框加強圖形的輪廓，也可選擇取消邊框讓整體看起來更有意思！

製作完成的文字雲可儲存起來日後還可以再叫出來編輯修改，另外還可儲存成 PNG 檔，若使用透明背景的話就會被完整保留，方便後續用來製作其它的作品。想送給家人朋友一張特別的生日賀卡嗎？可以考慮用「Word Cloud」來玩出不同的創意哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Word Cloud

Word Cloud 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Smart Puffin

Smart Puffin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上

Android 5.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Word Cloud」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後點入「Words」原本就有預設一些範例文字，在上方輸入文字按下「＋」即可新增，被排在第一個的字在圖中會被放最大，按下「x」可刪除文字，按住不放可拖曳調整順序。

右上角可展開選單，「Clear all」可全部清除後輸入自己想要的文字，在「Settings」可設定最大的字要有幾個，最多可選 5 個。

「Color」可調整配色，下方有預設一些調色組合，如果不愛的話也可在上方自行調配。

在右上角可增加或刪除單色，也可由程式隨機產生新的配色組合，自調的配色可儲存在下方日後還可以使用。

「Size」可調整字體的大小，一共有四個層級，點入使用調整桿越向右字體越大。

「Font」裡有數款英文字型可選用，反灰是未被選取的字型，可一次選用多種不同的字型，但要注意多並不一定會有好的效果哦！

「Shape」可選擇套用不同的圖形，有二十種可選擇，包含愛心、星型、月亮、唇、聖誕樹、拼圖…等。

預設會有邊框，如果不想要的話可到「Other」取消選取「Border」。

完成後，就可以點擊右上角選擇分享或儲存。儲存設計的話未來可再點入編輯修改內容哦！

下面來比較看看為什麼開發者建議要加入小符號，左邊是只有文字跟小圖的，右邊則是有加入「．」及「＊」的，右邊的圖是不是圖形的完整度比較高？而且看起來好像有 Bling Bling 的感覺咧？

儲存的 PNG 檔是 1200×1200 如果要印成卡片也是很夠用的囉！