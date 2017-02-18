《文字雲》原本是指在網路將一堆關鍵性的字詞依其重要性放大或縮小字體，然後加上不同的顏色集合在一起形成一個簡單的圖形，可以讓人一眼就能看到其中最受重視的文字。不過後來這種特別的視覺效果也被用於一般的設計品上，例如印製在馬克杯或是 T-Shirt…等，形成有趣的圖案設計。
如果想自製這類型的文字雲圖案其實不難但會蠻厚工的，更別說想在手機上完成，但只要透過「Word Cloud」這款手機 App，你就能輕鬆製作哦！可任意的輸入想要放置的文字，第一個輸入的文字被視為最重要的，之後在圖上就會被以最大字體顯示出來，輸入的文字多一些製作起來的圖形內容會比較豐富，另外開發者有提到，適時的加入一些像「＊」或「．」的小符號，可以讓圖形呈現的更加細緻完整。
配色的部份已有內建數款調色盤，當然你也可以自行調配喜歡的顏色唷！字體大小分為四個層級，每個層級的大小仍可手動微調，如果想要突顯文字的重要性差異，就可以將層級之間的級距拉大。
內容不止能輸入英文，也支援中文顯示，不過只有英文可自訂使用多種不同字體混合顯示，中文就沒得選囉！最後再從 20 款圖形中挑選喜歡的圖形來套用，預設會加入邊框加強圖形的輪廓，也可選擇取消邊框讓整體看起來更有意思！
製作完成的文字雲可儲存起來日後還可以再叫出來編輯修改，另外還可儲存成 PNG 檔，若使用透明背景的話就會被完整保留，方便後續用來製作其它的作品。想送給家人朋友一張特別的生日賀卡嗎？可以考慮用「Word Cloud」來玩出不同的創意哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Word Cloud
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Smart Puffin
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.0 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Word Cloud」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式後點入「Words」原本就有預設一些範例文字，在上方輸入文字按下「＋」即可新增，被排在第一個的字在圖中會被放最大，按下「x」可刪除文字，按住不放可拖曳調整順序。
右上角可展開選單，「Clear all」可全部清除後輸入自己想要的文字，在「Settings」可設定最大的字要有幾個，最多可選 5 個。
「Color」可調整配色，下方有預設一些調色組合，如果不愛的話也可在上方自行調配。
在右上角可增加或刪除單色，也可由程式隨機產生新的配色組合，自調的配色可儲存在下方日後還可以使用。
「Size」可調整字體的大小，一共有四個層級，點入使用調整桿越向右字體越大。
「Font」裡有數款英文字型可選用，反灰是未被選取的字型，可一次選用多種不同的字型，但要注意多並不一定會有好的效果哦！
「Shape」可選擇套用不同的圖形，有二十種可選擇，包含愛心、星型、月亮、唇、聖誕樹、拼圖…等。
預設會有邊框，如果不想要的話可到「Other」取消選取「Border」。
完成後，就可以點擊右上角選擇分享或儲存。儲存設計的話未來可再點入編輯修改內容哦！
下面來比較看看為什麼開發者建議要加入小符號，左邊是只有文字跟小圖的，右邊則是有加入「．」及「＊」的，右邊的圖是不是圖形的完整度比較高？而且看起來好像有 Bling Bling 的感覺咧？
儲存的 PNG 檔是 1200×1200 如果要印成卡片也是很夠用的囉！