如何把簡體中文的 PDF 轉成繁體？（PDF, Word 繁⬌簡轉換）

有些時候我們可能會在網路上弄到一些用簡體中文寫成的 PDF 文件或電子書，如果你不想看簡體字或工作上必須轉成繁體中文才能用，可以試試看本文的方法，將簡體中文的 PDF 內容轉成繁體中文版（或者繁簡互換）

其實幫 PDF 文件做繁簡轉換的方法有很多，不過大部分人可能都沒有一些專業版的付費軟體，倒是微軟的 Office 應該都會裝，那就用 Word 來做吧！

具體流程大概就是用 Word 開 PDF 檔，執行繁簡轉換後再另存新檔成 PDF（或其他你要的格式）。

這樣做的優點是簡單方便，新版 Office 都已經能直接開 PDF 來編輯了，不用另外裝軟體、執行 PDF 轉 DOC 的轉檔工作但缺點可能是原始的 PDF 文件排版樣式可能會無法 100% 保留原樣，如果你不擔心這些問題，或者其實原本的 PDF 內容版面本來就不是很複雜，那就直接用 Word 來處理吧

不過要注意的是，PDF 繁簡轉換的操作只支援內容是一個一個中文字的那種文件，如果內容是掃描或圖片匯集而成的，沒有獨立的文字的話，那可能得先做 OCR 文字辨識才能做後續處理

使用方法：

第1步  首先，用 Microsoft Word 開啟 PDF 文件檔

 


第2步  開啟後切換到「校閱」選單，點一下【簡轉繁】，即可將簡體中文的內容轉成繁體中文

如果頁數多的話可能會花比較長的時間，請放著慢慢等，不要一直按來按去（會當掉）

 


第3步  完成後，按「檔案」→「另存新檔」，儲存文件成你要的格式，PDF 或 Doc 都可以

 

最後更新：03-10, 2020 上午 11:10

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板