如何把簡體中文的 PDF 轉成繁體？（PDF, Word 繁⬌簡轉換）

有些時候我們可能會在網路上弄到一些用簡體中文寫成的 PDF 文件或電子書，如果你不想看簡體字或工作上必須轉成繁體中文才能用，可以試試看本文的方法，將簡體中文的 PDF 內容轉成繁體中文版（或者繁簡互換）

其實幫 PDF 文件做繁簡轉換的方法有很多，不過大部分人可能都沒有一些專業版的付費軟體，倒是微軟的 Office 應該都會裝，那就用 Word 來做吧！

具體流程大概就是用 Word 開 PDF 檔，執行繁簡轉換後再另存新檔成 PDF（或其他你要的格式）。

這樣做的優點是簡單方便，新版 Office 都已經能直接開 PDF 來編輯了，不用另外裝軟體、執行 PDF 轉 DOC 的轉檔工作但缺點可能是原始的 PDF 文件排版樣式可能會無法 100% 保留原樣，如果你不擔心這些問題，或者其實原本的 PDF 內容版面本來就不是很複雜，那就直接用 Word 來處理吧

不過要注意的是，PDF 繁簡轉換的操作只支援內容是一個一個中文字的那種文件，如果內容是掃描或圖片匯集而成的，沒有獨立的文字的話，那可能得先做 OCR 文字辨識才能做後續處理

使用方法：

第1步 首先，用 Microsoft Word 開啟 PDF 文件檔



第2步 開啟後切換到「校閱」選單，點一下【簡轉繁】，即可將簡體中文的內容轉成繁體中文

如果頁數多的話可能會花比較長的時間，請放著慢慢等，不要一直按來按去（會當掉）



第3步 完成後，按「檔案」→「另存新檔」，儲存文件成你要的格式，PDF 或 Doc 都可以