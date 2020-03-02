「只是割草」簡單卻超療癒的除草遊戲（iPhone, Android）

生活在城巿裡，大概很難有機會接觸「除草」這件事，其實除草就跟刷馬桶一樣，在心情不好、有煩腦的時候，做一些簡單、反覆、不太用思考的事，好像就能有讓大腦暫時放空，讓心情平靜下來的效果，如果你不太愛刷馬桶，也沒有長滿草的大院子可以讓你除草，不妨考慮下載「只是割草」在手機裡享受除草活動帶來的沉靜效果

「只是割草」就如同它的名字一樣，在這款遊戲中玩家要做的就只是割草的動作，駕駛著割草機，將各式各樣長滿草的院子、草坪全都處理的乾乾淨淨，看著草兒們被逐步的割除，就像煩惱被拋諸腦後一樣爽快啊！

遊戲時除了可聽到蟲嗚鳥叫的環境音外，搭配上割草機低沉的引擎聲與割草時的音效，就有莫名療癒的感覺，遊戲多視角的轉換也讓整個遊戲體驗更加有趣！割草的場景以街道做區分，每完成特定數量的街道就能獲得工具箱或進行升級，工具箱中可隨機獲得新的割草機造型，而玩家等級提升時也可以拿到更多不同的角色裝扮哦！這些都是遊戲要帶給玩家的另一種驚喜！

遊戲沒有懲罰也沒有競爭得分、排行的壓力，只有單純的割草，現在就來體驗看看這純粹且療癒的遊戲吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 只是割草

只是割草 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Protostar Games PTY LTD

Protostar Games PTY LTD 官方網站： http://protostargames.com/just-mowing/

http://protostargames.com/just-mowing/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次進入遊戲，可以選擇要使用的角色，之後還可以再做更換。

接著就來進行簡單的操作教學，向上滑可進入草坪，用滑動的方式就能控制割草機的方向

將整片草坪都處理完即可過關，一條街通常都會有 2 個以上的草坪需要割草，完成就能獲得工具箱

每片草坪都會分佈著不同的障礙在其中，而且草皮上也會隱藏著不同的花紋，甚至還有特別的圖案唷！

在除草時，偶爾會有發光的小動物出現，點擊就能將其收入相簿中，並且可獲得「寶石」獎勵

而當處理完一整條街的草坪後，就能獲得工具箱獎勵，一次只能用「時間」解鎖一個工具箱，若想快速解鎖另一個則可使用寶石來解鎖

工具箱中可隨機獲得各種裝備，在主頁下方就可以點入更換

隨著割草的街道數增加，等級提升時，就能獲得一頂新的帽子，同樣可在裝備清單中選用哦！