Logophile 開新分頁就學習一個新的英文單字，還可手動新增字庫！（Google Chrome 擴充套件）

在以前智慧型手機還沒那麼流行的年代想要隨時隨地背英文單字的話許多人會選擇隨身帶著迷你的單字卡，

在上廁所、等公車甚至是騎車等紅綠燈時都可以拿出來背上幾個單字後來智慧型手機的出現漸漸地取代了紙本的字卡讓語言的學習更加方便。

不過若是在使用電腦瀏覽網頁時也想趁機讓自己多學幾個單字的話智慧型手機就沒有瀏覽器外掛來得方便啦！（會轉得很硬嗎？XD）本篇就要來介紹一款可以在新增分頁時讓使用者學習一個新單字的 Google Chrome 瀏覽器擴充套件名為「Logophile」。

安裝後每回開啟新分頁時就會隨機顯示一個單字並附有發音與英文釋義可學習若是已學過的單字可標記「Learned」；陌生的單字則可將其儲存到「My Words」清單中加強學習。

除了程式內建的單字庫外使用者也可以自行新增其它的單字新增的方式有三種可透過手動輸入、在網頁選取後按滑鼠右鍵新增或是通過下載 Kindle 中 Vocab Builder 的單字檔再將其匯入「Logophile」裡一次可新增 100 個單字實際上的作法在程式中都有相關的教學哦！

如果想學習的是日文單詞可參考之前介紹過的「言葉 の Tab」。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Logophile

Logophile 軟體版本： 1.3.5

1.3.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 190KiB

190KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」將程式完成安裝。

第2步 之後開啟新分頁時就會顯示一個英文單字。點擊單字右上角的「喇叭」可聽發音點擊單字則可顯示英文釋義。

第3步 如果這個單字已學會就可以點擊「Learned」點擊「Save Word」則可存入「My Words」清單之後有空就可以加強學習。

第4步 如果想手動新增單字先點擊下方的「Add Words」手動輸入或貼上單字用「,」區隔的話一行可輸入多個單字。最後再按下「Submit」確認新增。

第5步 在網頁上看到想要加入的單字直接選取再按滑鼠右鍵選擇「Add “……” to Logophile」就能將其加入單字庫中。

第6步 切換到「My Words」就可以看到所有儲存或手動新增的單字。若想刪除可將滑鼠移動到單字上再點擊其右上角的「x」即可刪除。

第7步 在「Help」的「Add Words」可以看到更詳細的新增單字方法。

第8步 點擊下方的「雙色點」可展開配色選單有 10 種不同漸層配色可選擇。